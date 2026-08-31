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Зеленский рассказал правду: приедут ли представители США Уиткофф и Кушнер в Киев

Шаг к миру: Зеленский обсудил предстоящий визит переговорщиков Трампа в Украину

31 августа 2026, 19:08
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Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередные телефонные переговоры с официальными представителями Президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Главной темой разговора стало согласование предстоящего визита американской делегации в Киев, которое должно помочь в разработке решений для завершения войны.

Зеленский рассказал правду: приедут ли представители США Уиткофф и Кушнер в Киев

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер

Украинские и американские стороны на уровне переговорных команд поддерживают непрерывный рабочий контакт. Во время последнего детального обсуждения лидеры сосредоточились на планировании повестки дня безопасности, в частности на согласовании точных дат приезда американских чиновников.

"Сейчас мы говорим об определении даты визита в Украину, – отметил Владимир Зеленский, оценивая важность постоянной коммуникации с Вашингтоном. — Эта поездка была бы очень полезна для разработки решений в мир".

Кроме стратегических вопросов дипломатии, Глава государства подробно ознакомил американскую сторону с текущим положением дел на линии фронта, заметив, что агрессор не имеет значительных успехов в наступательных операциях. Отдельное внимание было уделено регулярным атакам РФ с воздуха по гражданской и критической инфраструктуре.

"Стов и Джаред знают много деталей, – отметил Президент, комментируя уровень осведомленности представителей Белого дома. — Команды будут на связи, чтобы проработать повестку дня и определить наиболее удобный график дальнейшей коммуникации".

В завершение украинский лидер выразил благодарность американским партнерам за скоординированные усилия по поиску дипломатических путей выхода из кризиса. Он поблагодарил лично Президента США Дональда Трампа, его спецпосланников, а также всех граждан Соединенных Штатов, которые прилагают усилия, чтобы справедливое прекращение боевых действий стало общей победой.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Михаил Федоров в Вашингтоне провел первые встречи: о чем договорился.



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