Зеленський розповів правду: чи приїдуть представники США Віткофф та Кушнер до Києва

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Недилько Ксения
Президент України Володимир Зеленський провів чергові телефонні переговори з офіційними представниками Президента США Дональда Трампа — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Головною темою розмови стало узгодження майбутнього візиту американської делегації до Києва, який має допомогти у розробці рішень для завершення війни.
Стів Віткофф і Джаред Кушнер
Українська та американська сторони на рівні переговорних команд підтримують безперервний робочий контакт. Під час останнього детального обговорення лідери зосередилися на плануванні безпекового та дипломатичного порядку денного, зокрема на погодженні точних дат приїзду американських посадовців.
Крім стратегічних питань дипломатії, Глава держави детально ознайомив американську сторону з поточним станом справ на лінії фронту, зауваживши, що агресор не має вагомих успіхів у наступальних операціях. Окрему увагу було приділено регулярним атакам РФ з повітря по цивільній та критичній інфраструктурі.
На завершення український лідер висловив вдячність американським партнерам за скоординовані зусилля у пошуку дипломатичних шляхів виходу з кризи. Він подякував особисто Президенту США Дональду Трампу, його спецпосланцям, а також усім громадянам Сполучених Штатів, які докладають зусиль, аби справедливе припинення бойових дій стало спільною перемогою.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Михайло Федоров у Вашингтоні провів перші зустрічі: про що домовився.