Зеленський розповів правду: чи приїдуть представники США Віткофф та Кушнер до Києва

Президент України Володимир Зеленський провів чергові телефонні переговори з офіційними представниками Президента США Дональда Трампа — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Головною темою розмови стало узгодження майбутнього візиту американської делегації до Києва, який має допомогти у розробці рішень для завершення війни.

Стів Віткофф і Джаред Кушнер

Українська та американська сторони на рівні переговорних команд підтримують безперервний робочий контакт. Під час останнього детального обговорення лідери зосередилися на плануванні безпекового та дипломатичного порядку денного, зокрема на погодженні точних дат приїзду американських посадовців.

"Зараз ми говоримо про визначення дати візиту в Україну, — наголосив Володимир Зеленський, оцінюючи важливість постійної комунікації із Вашингтоном. — Ця поїздка була би дуже корисною для напрацювання рішень до миру".

Крім стратегічних питань дипломатії, Глава держави детально ознайомив американську сторону з поточним станом справ на лінії фронту, зауваживши, що агресор не має вагомих успіхів у наступальних операціях. Окрему увагу було приділено регулярним атакам РФ з повітря по цивільній та критичній інфраструктурі.

"Стів і Джаред знають багато деталей, — зазначив Президент, коментуючи рівень обізнаності представників Білого дому. — Команди будуть на звʼязку, щоб опрацювати порядок денний і визначити найбільш зручний графік подальшої комунікації".

На завершення український лідер висловив вдячність американським партнерам за скоординовані зусилля у пошуку дипломатичних шляхів виходу з кризи. Він подякував особисто Президенту США Дональду Трампу, його спецпосланцям, а також усім громадянам Сполучених Штатів, які докладають зусиль, аби справедливе припинення бойових дій стало спільною перемогою.

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