logo

BTC/USD

71610.16

ETH/USD

3689.76

LTC/USD

103.84

USD/UAH

39.30

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Зеленский уже войдет в историю. Соратник Трампа объяснил, почему это произойдет
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский уже войдет в историю. Соратник Трампа объяснил, почему это произойдет

В действительности бывший президент США Дональд Трамп уважает главу Украины Владимира Зеленского, об этом в интервью Forbes Ukraine сказал экс-посол США в ЕС и в прошлом близкий соратник Трампа Гордон Сондленд

сегодня, 21:13
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Как сообщил Гордон Сондленд, Дональд Трамп испытывает уважение к Владимиру Зеленскому. По его словам, экс-президенту США понравилось, как глава Украины повел себя в первые дни полномасштабного вторжения России.

Зеленский уже войдет в историю. Соратник Трампа объяснил, почему это произойдет

Владимир Зеленский

Американский дипломат подчеркнул, что Трамп восхищается тем, что у украинцев есть лидер, не ставший трусом.

"Зеленский войдет в историю фразой, произнесенной в начале войны. "Мне не нужна эвакуация, мне нужно оружие". Очень глубокие слова"
, — подчеркнул Сондленд.

По его мнению, лидеры многих стран на месте Зеленского в первые дни вторжения частным самолетом вылетели бы в Швейцарию, при этом, прихватив с собой государственные деньги. Как добавил дипломат, Зеленский проявил большую храбрость.

При этом Сондленд отметил, что Трамп не держит на Зеленском обиду из-за того, что он в 2019 году отказался инициировать антикоррупционное расследование против компании Burisma и сына Джо Байдена. Более того, дипломат утверждает, что Трамп ни к чему не принуждал украинского президента, просто хотел, чтобы тот выполнил одно из своих предвыборных обещаний и начал бороться с коррупцией в стране.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что источники западных СМИ из окружения Трампа рассказали, как он планирует способствовать завершению войны России против Украины в течение 24 часов. В частности, республиканец считает, что войну можно завершить, если Киев согласится отдать стране-агрессору Крым и Донбасс. При этом, по его мнению, якобы часть украинцев на этих территориях согласилась бы жить под руководством России. Кроме того, Трамп считает войну между Украиной и РФ войной за территории и не считает, что она может представлять угрозу архитектуре безопасности в той же Европе.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://forbes.ua/svit/tramp-dav-signal-stosovno-ukraini-intervyu-z-gordonom-sondlendom-eksposlom-ssha-v-es-ta-klyuchovim-svidkom-v-impichmenti-trampa-yakiy-nini-lobiyue-interesi-ukraini-u-vashingtoni-06042024-20366
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости