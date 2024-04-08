Зеленский уже войдет в историю. Соратник Трампа объяснил, почему это произойдет

Как сообщил Гордон Сондленд, Дональд Трамп испытывает уважение к Владимиру Зеленскому. По его словам, экс-президенту США понравилось, как глава Украины повел себя в первые дни полномасштабного вторжения России.

Владимир Зеленский

Американский дипломат подчеркнул, что Трамп восхищается тем, что у украинцев есть лидер, не ставший трусом.

"Зеленский войдет в историю фразой, произнесенной в начале войны. "Мне не нужна эвакуация, мне нужно оружие". Очень глубокие слова"

, — подчеркнул Сондленд.

По его мнению, лидеры многих стран на месте Зеленского в первые дни вторжения частным самолетом вылетели бы в Швейцарию, при этом, прихватив с собой государственные деньги. Как добавил дипломат, Зеленский проявил большую храбрость.

При этом Сондленд отметил, что Трамп не держит на Зеленском обиду из-за того, что он в 2019 году отказался инициировать антикоррупционное расследование против компании Burisma и сына Джо Байдена. Более того, дипломат утверждает, что Трамп ни к чему не принуждал украинского президента, просто хотел, чтобы тот выполнил одно из своих предвыборных обещаний и начал бороться с коррупцией в стране.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что источники западных СМИ из окружения Трампа рассказали, как он планирует способствовать завершению войны России против Украины в течение 24 часов. В частности, республиканец считает, что войну можно завершить, если Киев согласится отдать стране-агрессору Крым и Донбасс. При этом, по его мнению, якобы часть украинцев на этих территориях согласилась бы жить под руководством России. Кроме того, Трамп считает войну между Украиной и РФ войной за территории и не считает, что она может представлять угрозу архитектуре безопасности в той же Европе.