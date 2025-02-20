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Зеленского обвинили в том, что он сорвал «изысканный план» США

Министр финансов США обвинил Зеленского в том, что он сорвал «изысканное соглашение»

сегодня, 17:41
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Ткачик Олеся

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписать соглашение об украинских полезных ископаемых, что, по словам министра финансов США Скотта Бессента, помешало осуществлению "изысканного плана" американского лидера Дональда Трампа. Об этом он заявил в эфире Bloomberg.

Зеленского обвинили в том, что он сорвал «изысканный план» США

Владимир Зеленский

По словам Бессента, Зеленский обострил ситуацию своими "неприемлемыми" заявлениями во время Мюнхенской конференции безопасности. Кроме того, украинский лидер, несмотря на предварительные заверения, так и не подписал предложенный договор о полезных ископаемых. Министр подчеркнул, что этот документ был важным элементом стратегического плана Трампа.

Согласно этому плану США должны были укрепить экономические связи с Украиной, получив больший интерес в ее ресурсах, а также обеспечить безопасность для Киева. Бессент объяснил, что таким образом Вашингтон хотел заручиться поддержкой американского общества в вопросе помощи Украине, а затем использовать этот фактор для давления на Россию.

"Последствием того, что должно было состояться, было приблизить Украину экономическими связями, убедить и заручиться поддержкой американского народа (о продолжении поддержки Киева), а затем сказать россиянам садиться за стол переговоров с очень четким посланием: если потребуется, мы усилим санкции", — отметил министр США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент США Дональд Трамп пытается переписать историю полномасштабного вторжения России, меняя нарратив таким образом, что Украина уже не жертва, а виновница войны. Таким образом, он, вероятно, готовит почву для возможного соглашения с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, пишет The New York Times.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iEpJwprxDdk&feature=youtu.be
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