Зеленскому выставят в Давосе требования касательно войны: Bloomberg узнал, что попросят США

Партнеры из Соединенных Штатов будут требовать от Киева усовершенствования плана ведения войны. Ожидается, что этот вопрос будут обсуждаться с президентом Владимиром Зеленским на следующей неделе в Давосе, где будет проходить Всемирный экономический форум. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Издание ссылается на собственный источник.

Владимир Зеленский и Джо Байден (фото из открытых источников)

Как утверждает анонимный собеседник издания, с украинским лидером эту тему обсудит советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан. Как утверждает Bloomberg, американские чиновники будут настаивать на этом в ближайшее время, чтобы обсуждать непубличные вопросы.

Издание пишет, что сейчас украинское военное руководство разрабатывает планы на 2024 год. Будет рассмотрен полный диапазон вариантов. Вашингтон обеспокоен тем, что разногласия во взглядах, существующих между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, становятся причиной промедлений при разработке новой стратегии.

Как утверждает собеседник агентства, американские чиновники хотят определиться, как лучше направлять поддержку, чтобы помогать Украине защищать себя в следующем году.

Bloomberg написал, что разработка четкой военной стратегии для защиты нынешних позиций и дальнейшего продвижения через российские линии будет иметь решающее значение. Ведь прорыв в ближайшие месяцы маловероятен.

Напомним, что "Комментарии" писали о реакции Зеленского на заявления из Италии по поводу сигналов о мирных переговорах с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию министра обороны Италии Гвидо Крозетто, заявившего, что наблюдает "важные сигналы" от обеих стран о готовности начать мирные переговоры по окончании войны.