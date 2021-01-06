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Ждать ли Америке второго 11 сентября: Вашингтону угрожают терактом

Террористические угрозы прозвучали в США в годовщину гибели иранского генерала Сулеймани

сегодня, 13:55
Автор:

Вечканова Елена

Для диспетчеров воздушного движения Нью-Йорка Новый 2021 год начался не слишком удачно — с получения угрозы теракта. Как информирует CBS News, неизвестные сообщили о намерении направить самолет на здание Капитолия, где заседает Конгресс США.

Ждать ли Америке второго 11 сентября: Вашингтону угрожают терактом

Террористы угрожают разбить самолет о Капитолий. Фото: firetrip.me

"Мы летим самолетом на Капитолий в среду (6 января — ред.). Сулеймани будет отомщен", — так дословно звучит сообщение, посланное американским диспетчерам.

Речь идет об иранском генерале Касеме Сулеймани, погибшем в январе 2020 года во время удара американского беспилотника. Личность генерала удалось идентифицировать благодаря кольцу, которое тот постоянно носил на пальце. Некоторые источники утверждают: атака на иранца была осуществлена по приказу тогдашнего президента Дональда Трампа.

Ждать ли Америке второго 11 сентября: Вашингтону угрожают терактом - фото 2

Стоит отметить, что американцы получили угрозу в годовщину смерти Сулеймани. Существует версия, что теракт может быть запланирован на время, когда в Конгрессе планируют подсчитать окончательные результаты Избирательной коллегии.

Между тем, еще со вторника все авиационные диспетчеры США переведены в режим чрезвычайной ситуации. Работникам следует куда внимательнее следить за воздушным пространством страны. В случае выявления каких-либо угрозы или самолета, отклонившегося от траектории, диспетчеры должны немедленно сообщить об этом соответствующим службам.

Интересно, что Федеральное бюро расследований (ФБР) не комментирует ситуацию напрямую. Впрочем, представители ведомства утверждают, что все возможные угрозы насилия общественной безопасности США воспринимаются и рассматриваются ими очень серьезно.

Для справки. Касема Сулеймани подозревают в сотрудничестве с Россией. В частности, считается, что именно генералу удалось убедить российское военное руководство начать полномасштабную войну в Сирии. Сулеймани был внесен в санкционный список ООН (2007) и США (2018).

А накануне Нового года сразу два теракта произошли в Йемене. Как сообщали "Комментарии", в результате атаки погибли 13 человек.

Также на портале можно узнать, какой же приговор получил украинец, в 2020 году захвативший автобус с заложниками в Луцке.


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Источник: https://www.cbsnews.com/news/threat-air-traffic-control-iranian-general-qassem-soleimani-revenge/
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