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Главная Новости Мир Африка В Йемене за день два теракта - 13 человек погибли
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В Йемене за день два теракта - 13 человек погибли

Ответственности за взрывы пока никто не взял

сегодня, 20:35
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Йемене за сегодняшний день произошло два теракта. Два взрыва унести жизни по меньшей мере 13 человек. Первый террористический акт произошел в аэропорту города под названием Аден. Взрывное устройство сработало после того, как совершил посадку борт с представителями нового правительства страны. Именно тогда и стали жертвами 13 человек. Еще несколько десятков получили ранения различной степени тяжести. Вскоре, неподалеку от резиденции президента взорвалось еще одно устройство. По сообщению очевидцев, оно не было так сильно по сравнению с взорвавшимся устройством в аэропорту. Но при этом сообщается о том, что это была ликвидация беспилотника с взрывчаткой. Взрыв случился на момент прибытия министров в дворец главы государства.

В Йемене за день два теракта - 13 человек погибли


Ранее "Комментарии" писали о том, что около 6 часов в день Рождества Христова у католиков, в США раздался мощный взрыв. Происшествие произошло в городке под названием Нэшвилл, который располагается в штате Теннесси. Только из-за того, что в праздничное утро на улицах города было пустынно, травмы получили три человека. А вот число поврежденных домов составило несколько десятков. Также полностью уничтожены три транспортных средства.

Кроме того, порталу стало известно о том, что на востоке Афганистана в результате мощного взрыва погибли 15 детей. Об этом сообщают иностранные СМИ. Известно, что в одном из провинций во время религиозной встречи для изучения Корана вблизи толпы было взорвано транспортное средство со взрывчаткой. Кроме погибших, более 20 человек, среди которых есть как взрослые, так и дети, получили ранения различной степени тяжести. 


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Источник: https://www.reuters.com/article/idUSKBN29413E
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