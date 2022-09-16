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Ждать ли Украине ATACMS: СМИ узнали, какое решение приняли в Белом доме

Опрошенные источники CNN считают, что ситуация на поле боя пока не изменилась настолько, чтобы говорить о резком изменении стратегии поддержки Украины

сегодня, 08:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Администрация Джо Байдена не готова пересматривать свое решение о неготовности поставить Украине дальнобойные ракетные системы ATACMS. Скорее всего не изменит решения президента США и успешное контрнаступление украинских войск в Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN" со ссылкой на источники.

Ждать ли Украине ATACMS: СМИ узнали, какое решение приняли в Белом доме

Дальнобойные ракетные системы ATACMS. Фото: из открытых источников

Чиновники Белого дома считают, что важную роль в недавних действиях украинской армии сыграли два фактора – западное оружие и западные разведданные, которые были переданы Украине. Тем не менее, пока еще рано говорить, что в войне наступил переломный момент, потому как российская армия еще очень сильная и российская власть намерена и дальше перебрасывать в Украину живую силу.

Те источники, с которыми удалось переговорить "CNN" считают, что ситуация на поле боя пока не изменилась настолько, чтобы разрабатывать новую стратегию поддержки Украины. именно поэтому администрация Джо Байдена не считает правильным передавать Украине ракетные системы дальнего радиуса действия ATACMS. Это несмотря на то, что сама Украина последние два месяца активно просит США предоставить это оружия, но пока что доводы украинского руководства, военных и дипломатов не могут повлиять на решение Вашингтона.

У Байдена считают, что если ракеты, дальностью до 300 километров окажутся в Украине, то ВСУ могут нанести удар по территории РФ, что приведет к усугублению ситуации. Так, в конце лета замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявлял, что в нынешней ситуации Украина не нуждается в ATACMS для выполнения поставленных целей.

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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-v2-09-15-22/h_40337f523ecb8b6e5915840acc972616
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