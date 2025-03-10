Ждем большие события: Трамп заинтриговал заявлением о подготовке переговоров с Украиной

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает положительных результатов от предстоящих переговоров с Украиной в Саудовской Аравии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Fox News".
Переговоры. Фото: из открытых источников
Глава Белого дома отметил, что есть надежда на получение очень положительных результатов от переговоров между делегациями США и Украины, которые должны состояться в Саудовской Аравии 11 марта. Во время встречи делегации должны определить, готова ли Украина пойти на материальные уступки в пользу России для прекращения войны.
Кроме этого на встрече будет обсуждаться соглашение о добыче полезных ископаемых, которое позволит США получить доступ к редкоземельным ресурсам Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" - Дональд Трамп объявил, что Вашингтон "почти" возобновил обмен разведывательной информацией с Украиной. Он также заявил, что ожидает положительных результатов от предстоящих переговоров с Украиной в Саудовской Аравии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".
Также издание "Комментарии" сообщало – Великобритания консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с Соединенными Штатами в Саудовской Аравии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".
Новости