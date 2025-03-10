Ждем большие события: Трамп заинтриговал заявлением о подготовке переговоров с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает положительных результатов от предстоящих переговоров с Украиной в Саудовской Аравии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Fox News".

Переговоры. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома отметил, что есть надежда на получение очень положительных результатов от переговоров между делегациями США и Украины, которые должны состояться в Саудовской Аравии 11 марта. Во время встречи делегации должны определить, готова ли Украина пойти на материальные уступки в пользу России для прекращения войны.

"Я считаю, что на этой неделе мы достигнем значительного прогресса", — заявил Дональд Трамп.

Кроме этого на встрече будет обсуждаться соглашение о добыче полезных ископаемых, которое позволит США получить доступ к редкоземельным ресурсам Украины.

"Они подпишут соглашение о добыче полезных ископаемых, однако я хочу, чтобы они хотели мира... Они не продемонстрировали это в той степени, в которой должны", — сказал Трамп.

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