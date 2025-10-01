Женщина разделась на заседании школьного совета в знак протеста (ФОТО)

Во время заседания школьного совета в Калифорнии активистка Бет Борн устроила провокационный протест против политики использования раздевалок трансгендерными учениками. Она вышла на подиум и принялась раздеваться, оставшись в купальнике. Курьезный случай вызвал хаос на заседании и заставил совет сделать пятиминутный перерыв.

Участница движения "Мамы за свободу" Бет Борн заявила, что уже три года ежемесячно посещает подобные заседания школьного совета, пытаясь повлиять на политику в отношении школьных раздевалок. По ее словам, демонстрация была призвана показать, как дискомфортно может быть девушкам, если трансгендерные женщины пользуются женскими раздевалками.

"Я сегодня здесь, чтобы поговорить о правилах, которые вы имеете относительно раздевалок в средних школах. Сейчас мы требуем от наших учеников раздеваться на уроках физкультуры. Так что я просто покажу вам, как это выглядит, когда я раздеваюсь", — сказала Борн.

В этот момент 50-летняя активистка начала раздеваться. Она также прокомментировала реакцию школьного совета, решившего после инцидента объявить временный перерыв.





"Я хотела дать им больше визуального представления, как на самом деле выглядит это и как это — чувствовать, когда кто-то противоположного пола наблюдает за тем, как ты переодеваешься. Если взрослым некомфортно наблюдать за кем-то, а я 50-летняя женщина, как они могут ожидать, что девушки будут чувствовать себя комфортно"? — сказала Борн и добавила, что высказала действительно правильную мысль.

Поведение активистки подвергли резкой критике. Член совета Сесилия Эскамилла-Гринвальд назвала инцидент "очень неуместным" и подтвердила, что они вызвали на место полицию после повторной попытки Борн раздеться, когда заседание школьного совета возобновили.

Борн возглавляет организацию "Мамы за свободу", созданную в 2021 году для протеста против обязательной вакцинации во время коронавирусной пандемии. Она также призвала запретить книги в школьных библиотеках, в которых упоминаются ЛГБТК+ люди.

