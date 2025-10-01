Женщина разделась на заседании школьного совета в знак протеста (ФОТО)

Рубрики
Slava Kot
Во время заседания школьного совета в Калифорнии активистка Бет Борн устроила провокационный протест против политики использования раздевалок трансгендерными учениками. Она вышла на подиум и принялась раздеваться, оставшись в купальнике. Курьезный случай вызвал хаос на заседании и заставил совет сделать пятиминутный перерыв.
Бет Борн разделась на заседании школьного совета
Участница движения "Мамы за свободу" Бет Борн заявила, что уже три года ежемесячно посещает подобные заседания школьного совета, пытаясь повлиять на политику в отношении школьных раздевалок. По ее словам, демонстрация была призвана показать, как дискомфортно может быть девушкам, если трансгендерные женщины пользуются женскими раздевалками.
В этот момент 50-летняя активистка начала раздеваться. Она также прокомментировала реакцию школьного совета, решившего после инцидента объявить временный перерыв.
Бет Борн разделась на школьном совете
Поведение активистки подвергли резкой критике. Член совета Сесилия Эскамилла-Гринвальд назвала инцидент "очень неуместным" и подтвердила, что они вызвали на место полицию после повторной попытки Борн раздеться, когда заседание школьного совета возобновили.
Бет Борн
Борн возглавляет организацию "Мамы за свободу", созданную в 2021 году для протеста против обязательной вакцинации во время коронавирусной пандемии. Она также призвала запретить книги в школьных библиотеках, в которых упоминаются ЛГБТК+ люди.
