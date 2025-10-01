Жінка роздяглася на засіданні шкільної ради в знак протесту (ФОТО)

Під час засідання шкільної ради у Каліфорнії активістка Бет Борн влаштувала провокативний протест проти політики використання роздягалень трансгендерними учнями. Вона вийшла на подіум і почала роздягатися, залишившись у купальнику. Курйозний випадок спричинив хаос на засіданні та змусив раду зробити п’ятихвилинну перерву.

Бет Борн роздяглася на засіданні шкільної ради

Учасниця руху "Мами за свободу" Бет Борн заявила, що вже три роки щомісячно відвідує подібні засідання шкільної ради, намагаючись вплинути на політику щодо шкільних роздягалень. За її словами, демонстрація була покликана показати, наскільки дискомфортно може бути дівчатам, якщо трансгендерні жінки користуються жіночими роздягальнями.

"Я сьогодні тут, щоб поговорити про правила, які ви маєте щодо роздягалень у середніх школах. Зараз ми вимагаємо від наших учнів роздягатися на уроках фізкультури. Тож я просто покажу вам, як це виглядає, коли я роздягаюся", — сказала Борн.

В цей момент 50-річна активістка почала роздягатися. Вона також прокоментувала реакцію шкільної ради, яка вирішила після інциденту оголосити тимчасову перерву.





Бет Борн роздяглася на шкільній раді

"Я хотіла дати їм більше візуального уявлення, як насправді це виглядає і як це — відчувати, коли хтось протилежної статі спостерігає за тим, як ти переодягаєшся. Якщо дорослим некомфортно спостерігати за кимось, а я 50-річна жінка, як вони можуть очікувати, що дівчата почуватимуться комфортно, роблячи це в роздягальні?" — сказала Борн та додала, що висловила справді слушну думку.

Поведінку активістки різко розкритикували. Членкиня ради Сесілія Ескамілла-Грінвальд назвала інцидент "дуже недоречним" і підтвердила, що вони викликали на місце поліцію після повторної спроби Борн роздягнутися, коли засідання шкільної ради відновили.

Бет Борн

Борн очолює організацію "Мами за свободу", яка була створена у 2021 році для протесту проти обов'язкової вакцинації під час коронавірусної пандемії. Вона також закликала до заборони книг у шкільних бібліотеках, у яких згадуються ЛГБТК+ люди.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про курйозний випадок, коли жінка несподівано почала роздягатися в аеропорту перед посадкою в літак.

Також "Коментарі" писали про іранську студентку, яка роздягнулась на знак протесту.