Женщина с бейсбольной битой напал на полицейского Капитолия США

В США женщина с бейсбольной битой в руках напал на полицейского Капитолия, однако инцидент закончился лишь несколькими укусами злоумышленницы. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Капитолий - фото из открытых источников





Инцидент произошел примерно в 9:30 утра по местному времени. Женщина с бейсбольной битой в руках шла к одному из полицейских Капитолия и собиралась его ударить. Офицеры, которые были неподалеку, остановили ее и пытались успокоить. Однако женщина устроила драку и укусила одного из представителей правоохранительных органов. Злоумышленницей оказалась 25-летняя Оливия Ромеро. С ней поговорили и отпустили.





Напомним, в Мариуполе, возле дома местного активиста и предпринимателя Александра Чушикина произошла драка, в результате которой один человек умер.Журналист местного канала ТВ-7 Вячеслав Твердохлеб опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором изображено, как на территории одного из частных домов происходит потасовка. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как Александр Чушикин избивает битой человека. В комментариях под видео местные жители написали, что этот человек умер в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу. По данным мариупольского издания MRPL, медики подтвердили эту информацию, а также рассказали, что у погибшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Александр Чушикин на своей странице в соцсети заявил, что два человека позвонили ему с предложением купить за 15 тыс. грн флешку с компроматом на одного из местных бизнесменов, которого Чушикин обвиняет в незаконной деятельности. Активист говорит, что встреча была запланирована на вечер.

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