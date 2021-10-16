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Женщина с бейсбольной битой напал на полицейского Капитолия США

Злоумышленницей оказалась 25-летняя Оливия Ромеро

сегодня, 17:00
Автор:

Ольга Чародий

В США женщина с бейсбольной битой в руках напал на полицейского Капитолия, однако инцидент закончился лишь несколькими укусами злоумышленницы. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Женщина с бейсбольной битой напал на полицейского Капитолия США

Капитолий - фото из открытых источников


Инцидент произошел примерно в 9:30 утра по местному времени. Женщина с бейсбольной битой в руках шла к одному из полицейских Капитолия и собиралась его ударить. Офицеры, которые были неподалеку, остановили ее и пытались успокоить. Однако женщина устроила драку и укусила одного из представителей правоохранительных органов. Злоумышленницей оказалась 25-летняя Оливия Ромеро. С ней поговорили и отпустили.


Напомним, в Мариуполе, возле дома местного активиста и предпринимателя Александра Чушикина произошла драка, в результате которой один человек умер.Журналист местного канала ТВ-7 Вячеслав Твердохлеб опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором изображено, как на территории одного из частных домов происходит потасовка. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как Александр Чушикин избивает битой человека. В комментариях под видео местные жители написали, что этот человек умер в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу. По данным мариупольского издания MRPL, медики подтвердили эту информацию, а также рассказали, что у погибшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму.


Александр Чушикин на своей странице в соцсети заявил, что два человека позвонили ему с предложением купить за 15 тыс. грн флешку с компроматом на одного из местных бизнесменов, которого Чушикин обвиняет в незаконной деятельности. Активист говорит, что встреча была запланирована на вечер.



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Источник: https://edition.cnn.com/2021/10/15/politics/capitol-police-officer-baseball-bat-attack/index.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+rss%2Fcnn_topstories+%28RSS%3A+CNN+-+Top+Stories%29
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