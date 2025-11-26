Женщину насмерть забил олень, которого она спасла в США

В американском штате Огайо погибла 64-летняя Джоди Прогер, которая более десяти лет спасала и ухаживала за белохвостыми оленями. Это произошло после нападения одного из оленей, с которыми женщина столкнулась в собственном вольере.

Джоди Прогер и олень. Фото из открытых источников

Инцидент со смертью Прогер произошел 15 ноября на ее приватной территории в США. Семья Прогер вызвала службу 911 и сообщила, что женщина застряла в клетке вместе с агрессивным самцом. Когда родственники и стражи порядка прибыли на место, они обнаружили мертвую Прогер с тяжелыми травмами. Один из оленей вел себя настолько агрессивно, что полицейским пришлось его застрелить, чтобы добраться до потерпевшей.

Точные обстоятельства, который именно олень нанес смертельные травмы, пока не установлены, ведь в вольере находилось несколько животных. Случай расследуют департаменты природных ресурсов и сельского хозяйства Огайо, в частности, проверяется, соответствовало ли содержание животных требованиям законодательства.

Джоди Прогер и олень

Джоди Прогер посвятила реабилитации оленей более 12 лет. Ее пристрастие началось в 2013 году, когда она спасла новорожденного оленя после гибели самки под колесами автомобиля. С тех пор женщина ухаживала за несколькими спасенными животными, публикуя фото в соцсетях. Ее подписчики видели, как ее первый спасенный олень по имени Визер жил рядом с ней почти как домашнее животное. Он заходил в дом, отдыхал на диване и вылизывал кота перед телевизором.

Джоди Прогер и олень в ее доме

Джоди Прогер и олень

После гибели Прогера в соцсетях появились слухи, что именно Визер мог атаковать женщину. Однако дочь Прогер это отрицала, подчеркнув, что олень был кастрирован и не проявлял агрессии. Семья просит уважать их горе и память о женщине, которая посвятила жизнь спасению животных.

У Прогер остались муж, дочь и трое внуков.

