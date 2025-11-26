Жінку на смерть забив олень, якого вона врятувала в США

В американському штаті Огайо загинула 64-річна Джоді Прогер, яка понад десятиліття рятувала та доглядала білохвостих оленів. Це сталося після нападу одного з оленів з якими жінка зіткнулася у власному вольєрі.

Джоді Прогер та олень. Фото з відкритих джерел

Інцидент зі смертю Прогер стався 15 листопада на її приватній території у США. Родина Прогер викликала службу 911 та повідомила, що жінка застрягла у загоні разом з агресивним самцем. Коли родичі та правоохоронці прибули на місце, вони виявили мертву Прогер з тяжкими травмами. Один з оленів поводився настільки агресивно, що поліцейським довелося його застрелити, аби дістатися до потерпілої.

Точні обставини, який саме олень завдав смертельних травм, поки не встановлені, адже у загоні перебувало кілька тварин. Випадок розслідують департаменти природних ресурсів та сільського господарства Огайо, зокрема перевіряється, чи відповідало утримання тварин вимогам законодавства.

Джоді Прогер та олень

Джоді Прогер присвятила реабілітації оленів понад 12 років. Її захоплення почалося у 2013 році, коли вона врятувала новонароджене оленятко після загибелі самки під колесами автомобіля. З того часу жінка доглядала за кількома врятованими тваринами публікуючи фото у соцмережах. Її підписники бачили, як її перший врятований олень на ім’я Візер жив поруч з нею майже як домашня тварина. Він заходив у будинок, відпочивав на дивані та вилизував кота перед телевізором.

Джоді Прогер та олень в її будинку

Джоді Прогер та олень

Після загибелі Прогер в соцмережах з’явилися чутки, що саме Візер міг атакувати жінку. Однак дочка Прогер це заперечила, наголосивши, що олень був кастрований і не проявляв агресії. Родина просить поважати їхнє горе та пам’ять про жінку, яка присвятила життя порятунку тварин.

У Прогер залишилися чоловік, дочка та троє онуків.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про випадок, коли любительку собак з'їли власні мопси у квартирі.

Також "Коментарі" писали, що в нацпарку США виявили оленя з "хворобою зомбі".