Женщины в США массово покупают один товар после победы Трампа

Оглашение результатов выборов в США вызвало волну реакций среди женщин, обеспокоенных будущим прав на аборты и доступа к контрацепции. После победы Дональда Трампа и поддержке республиканцев в Сенате, поставщики женских медицинских услуг зафиксировали небывалый рост заказов на экстренную контрацепцию, средства контроля за рождаемостью и медикаментозные аборты.

В США вырос спрос на средства для прерывания беременности. Фото: Unsplash

По данным компании Wisp, специализирующейся на услугах сексуального и репродуктивного здоровья, спрос на средства экстренной контрацепции вырос почти на 1000% между 5 и 7 ноября. Количество новых пациенток, обратившихся за этими услугами, выросло на 1650%, а продажи противозачаточных средств – на 50%. В этот же период заказы на медикаментозное прерывание беременности выросли на 600%.

"Женщины справедливо напуганы и нервничают по поводу того, как выглядит будущее женского здоровья, но как бренд мы инвестируем в то, чтобы находиться рядом с нашим пациентам в это критическое время потребности", — сказала генеральный директор компании Wisp Моника Чепак.

Подобный спрос также наблюдается и у других компаний, в частности, Winx за 60 часов после объявления результатов выборов продала в семь раз больше доз своих таблеток для экстренной контрацепции.

Победа Трампа вместе с возможным консервативным большинством в Сенате усилила опасения относительно новых ограничений на доступ к абортам. В прошлом Трамп заявлял, что вопросы абортов должны решаться на уровне штатов, однако он также не исключал возможности повлиять на Управление по продовольствию и медикаментам для отзыва одобрения мифепристона – главного препарата для медикаментозного аборта.

Хотя эксперты отмечают, что такой шаг почти наверняка вызовет судебные обжалования, его последствия могут оказаться существенными. Это особенно ощутимо в штатах, где ограничения на доступ к таблеткам для аборта уже существуют.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после выборов в США американцы бросились покупать книги в жанре антиутопии.

Также "Комментарии" писали о том, что Копенгаген планирует привлечь американцев, которым не нравится политика Трампа в США.