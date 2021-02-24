Житель США придумал необычный способ прогулять работу

19-летний житель штата Аризона (США) Брэндон Соулз сообщил полиции, что его похитили двое неизвестных мужчин в масках. Но позже оказалось, что это все выдумка, и парень решил просто прогулять работу, инсценировав свое похищение.

американец инсценировал свое похищение (фото из открытых источников)

Инсайдер сообщает, что сотрудники полиции обнаружили парня возле водонапорной башни со связанными руками и банданой вместо кляпа. 19-летний парень объяснил, что был похищен двумя неизвестными мужчинами в масках из-за того, что его отец якобы спрятал в пустыне огромную сумму денег

По словам "пострадавшего" он потерял сознание, когда его везли в автомобиле, а очнулся уже возле водонапорной башни. Но в ходе расследования стражи порядка выяснили, что никаких следов и мотива для похищения не было, что и подтвердили камеры видеонаблюдения. Тогда парень признался, что сфабриковал эту историю, чтобы не идти на работу. В конечном итоге он своей цели добился, ведь после случившего его уволили.

Brandon Soules Wiki — Brandon Soules Biography

Brandon Soules was arrested last week after being convicted of lying to law enforcement officials, Coolidge police in Arizona said in a statement outlining a plan they believe could be excused from Soules'https://t.co/jxkbuTP2i8 pic.twitter.com/wFVPjjewuX — WikiBious (@WikiBious) February 24, 2021

Напомним, в Австрии 56-летний безработный житель Митерлабилль, на юге Авсрии, Ганс Урл пошел на отчаянный шаг после очередной медкомиссии трудовой инспекции, признавшей его трудоспособным. Мужчина самостоятельно отпилил себе ногу. Однако, власти все равно признали инвалида годным к труду.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 22-летняя девушка, проживающая в Словении, решила быстрым, но жестоким методом разбогатеть. Вместе со своим парнем, она пошла на хитрость и отпилила себе часть руки, чтобы получить миллион евро страховки. Но план аферистки провалился и ей грозит два года тюремного срока, а ее соучастнику — три.

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