Житель США придумал необычный способ прогулять работу

19-летний житель штата Аризона (США) Брэндон Соулз сообщил полиции, что его похитили двое неизвестных мужчин в масках. Но позже оказалось, что это все выдумка, и парень решил просто прогулять работу, инсценировав свое похищение.

американец инсценировал свое похищение (фото из открытых источников)

Инсайдер сообщает, что сотрудники полиции обнаружили парня возле водонапорной башни со связанными руками и банданой вместо кляпа. 19-летний парень объяснил, что был похищен двумя неизвестными мужчинами в масках из-за того, что его отец якобы спрятал в пустыне огромную сумму денег

По словам "пострадавшего" он потерял сознание, когда его везли в автомобиле, а очнулся уже возле водонапорной башни. Но в ходе расследования стражи порядка выяснили, что никаких следов и мотива для похищения не было, что и подтвердили камеры видеонаблюдения. Тогда парень признался, что сфабриковал эту историю, чтобы не идти на работу. В конечном итоге он своей цели добился, ведь после случившего его уволили.

