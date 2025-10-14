Журнал Time опубликовал фото президента США Дональда Трампа на своей обложке к выпуску перемирия между Израилем и ХАМАС. Фото сделано в необычном ракурсе, снизу, что подчеркнуло все невыгодные стороны Трампа, сам же президент США назвал фото худшим за всю историю.

Журнал Time опубликовал фото Трампа, которое он назвал худшим за всю историю (ФОТО)

Глава Белого дома признал, что статья о нем "достаточно неплохая", но потребовал отозвать обложку, ибо:

"Они "убрали" мои волосы, а потом появилось что-то, что выглядело как плавающая корона, но очень маленькая. Очень странно! Я никогда не любил фотографироваться под углом снизу, но это очень плохая фотография, и ее стоит отозвать. Что они делают и почему?", — написал Трамп на Truth Social.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Белый дом подарил новый портрет после того, как президент Дональд Трамп пожаловался на картину, висевшую в Капитолии Колорадо с 2019 года, сообщает AP.

Новый президентский портрет находится в Капитолии Колорадо после того, как предыдущий, висевший в здании шесть лет, вызвал гнев Дональда Трампа, утверждавшего, что он "намеренно искажает" его образ. Оригинальный портрет быстро убрали, а на этой неделе на его месте появился заметно более строгий — и президент, похоже, гораздо более доволен результатом.

"Спасибо чрезвычайно талантливой художнице Ванессе Горабуэни и невероятным людям Колорадо", – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social вместе с фотографией новой картины.