«Вони прибрали моє волосся» – Трамп про обкладинку Time

14 жовтня 2025, 11:32
Журнал Time опублікував фото президента США Дональда Трампа на своїй обкладинці до випуску про перемир’ю між Ізраїлем та ХАМАС. Фото зроблене в незвичному ракурсі, знизу, що підкреслило всі невигідні сторони Трампа, сам же президент США назвав фото найгіршим за всю історію.

Глава Білого дому визнав, що стаття про нього "досить непогана", але зажадав відкликати обкладинку, бо:

"Вони “прибрали” моє волосся, а потім зʼявилося щось, що виглядало як корона, що плаває, але надзвичайно маленька. Дуже дивно! Я ніколи не любив фотографуватися під кутом знизу, але це дуже погана фотографія, і її варто відкликати. Що вони роблять і чому?", — написав Трамп на Truth Social.

Журнал Time опублікував фото Трампа, яке він назвав найгіршим за всю історію (ФОТО) - фото 2

                                                                                                                                       

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Білий дім подарував новий портрет після того, як президент Дональд Трамп поскаржився на картину, яка висіла в Капітолії Колорадо з 2019 року, повідомляє AP.

Новий президентський портрет знаходиться в Капітолії Колорадо після того, як попередній, що висів у будівлі шість років, викликав гнів Дональда Трампа, який стверджував, що він "навмисно спотворює" його образ. Оригінальний портрет швидко прибрали, а цього тижня на його місці з'явився помітно суворіший — і президент, схоже, набагато задоволеніший результатом.

"Дякую надзвичайно талановитій художниці Ванессі Горабуені та неймовірним людям Колорадо", – написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social разом із фотографією нової картини.



