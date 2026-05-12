Золотые обещания: поклонники Трампа уже год ждут оплаченные смартфоны

Почти год прошел с момента громкого анонса "золотого" смартфона от бренда Trump, однако более полумиллиона покупателей, внесших депозиты по 100 долларов, до сих пор не получили свои устройства. Несмотря на то, что общая сумма собранных средств составляет десятки миллионов долларов, ни один гаджет так и не был доставлен заказчикам.

Ситуация накалилась после того, как компания-производитель внезапно внесла изменения в условия предварительного заказа. Теперь в документах открыто отмечается, что фирма "не гарантирует, что устройство будет произведено или станет доступным для покупки" . Это фактически снимает с разработчиков ответственность за выпуск продукта, за который люди заплатили часть стоимости.

Релиз телефона, стоимость которого была установлена на уровне 500 баксов, переносился уже пару раз. Первоначальные обещания скорой доставки сменились полной неопределенностью, что заставило многих экспертов и сторонников усомниться в реальности проекта. Пока официальных разъяснений относительно того, увидит ли свет обещанная новинка, компания не предоставляет.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в прошлом году, несмотря на яркую презентацию, американцы критически отреагировали на Trump Mobile и смартфон T1. Оказалось, что Trump Mobile будет работать по лицензионной модели, то есть саму сеть не строит Trump Organization, а только предоставляет бренд для использования сторонней компанией. Кроме того, тариф и цена телефона превышают предложения конкурентов индустрии. Как следствие в сети стали высмеивать семью Трампа.



