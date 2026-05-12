Золоті обіцянки: прихильники Трампа вже рік чекають на оплачені смартфони

Майже рік минув з моменту гучного анонсу "золотого" смартфона від бренду Trump, проте понад пів мільйона покупців, які внесли депозити по 100 доларів, досі не отримали свої пристрої. Попри те, що загальна сума зібраних коштів сягає десятків мільйонів доларів, жоден гаджет так і не був доставлений замовникам.

Ситуація загострилася після того, як компанія-виробник раптово внесла зміни до умов попереднього замовлення. Тепер у документах відкрито зазначається, що фірма "не гарантує, що пристрій буде вироблений або стане доступним для покупки". Це фактично знімає з розробників відповідальність за випуск продукту, за який люди вже заплатили частину вартості.

Реліз телефону, ціна якого була встановлена на рівні 500 доларів, переносився вже кілька разів. Початкові обіцянки швидкої доставки змінилися повною невизначеністю, що змусило багатьох експертів та прихильників засумніватися в реальності проєкту. Наразі офіційних роз'яснень щодо того, чи побачить світ обіцяна новинка, компанія не надає.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у минулому році, попри яскраву презентацію, американці критично відреагували на Trump Mobile та смартфон T1. Виявилося, що Trump Mobile працюватиме за ліцензійною моделлю, тобто саму мережу не будує Trump Organization, а лише надає бренд для використання сторонньою компанією. Крім того, тариф та ціна телефону перевищують пропозиції конкурентів індустрії. Як наслідок у мережі почали висміювати сім'ю Трампа.



