ЗРК Patriot могут стать бесполезными в Украине: разведка США предупредили об угрозе

Разведывательное управление Министерства обороны США (DIA) сообщило, что усовершенствованные российские баллистические ракеты с маневренными траекториями и приманками снижают эффективность ПВО Patriot в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает TWZ.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на свои данные, разведка США отмечает, в последние месяцы страна-агрессор активизировала использование баллистических ракет с улучшенной маневренностью. Это привело к тому, что системы Patriot, на которые Украина полагается для защиты от ударов баллистикой, стали менее эффективными.

В материале говорится, что Украина располагает пятью батареями Patriot: три от США, одна от Румынии и одна от совместной поставки Германии и Нидерландов. Также украинские силы получили дополнительные перехватчики, однако эксперты отмечают, что даже с ними системы не всегда могут справиться с новыми российскими ракетами.

Российские ракеты теперь могут изменять траекторию и выполнять маневры вместо полета по стандартной баллистической траектории. Кроме того, некоторые ракеты оснащены средствами радиоэлектронного обмана, что затрудняет их отслеживание и перехват системами Patriot.

В разведке пояснили, что идет о ракетах Искандер-М и KN-23. Они считаются наиболее часто применяемыми страной-агрессором в ударах по Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят новые заявления Трампа: есть ли угроза для Украины от саммита на Аляске.

Также издание "Комментарии" сообщало – с большой вероятностью путинский режим попытается использовать саммит на Аляске, чтобы добиться ослабления западных санкций, сместив внимание с войны в Украине на экономические вопросы в отношениях с Соединенными Штатами. К такому выводу пришли американский аналитики Института изучения войны (ISW).



