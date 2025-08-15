logo

BTC/USD

118986

ETH/USD

4640.66

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

48.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США ЗРК Patriot могут стать бесполезными в Украине: разведка США предупредили об угрозе
commentss НОВОСТИ Все новости

ЗРК Patriot могут стать бесполезными в Украине: разведка США предупредили об угрозе

Американская разведка установила, что российские ракеты теперь могут изменять траекторию и выполнять маневры вместо полета по стандартной баллистической траектории

15 августа 2025, 13:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Разведывательное управление Министерства обороны США (DIA) сообщило, что усовершенствованные российские баллистические ракеты с маневренными траекториями и приманками снижают эффективность ПВО Patriot в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает TWZ.

ЗРК Patriot могут стать бесполезными в Украине: разведка США предупредили об угрозе

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на свои данные, разведка США отмечает, в последние месяцы страна-агрессор активизировала использование баллистических ракет с улучшенной маневренностью. Это привело к тому, что системы Patriot, на которые Украина полагается для защиты от ударов баллистикой, стали менее эффективными.

В материале говорится, что Украина располагает пятью батареями Patriot: три от США, одна от Румынии и одна от совместной поставки Германии и Нидерландов. Также украинские силы получили дополнительные перехватчики, однако эксперты отмечают, что даже с ними системы не всегда могут справиться с новыми российскими ракетами.

Российские ракеты теперь могут изменять траекторию и выполнять маневры вместо полета по стандартной баллистической траектории. Кроме того, некоторые ракеты оснащены средствами радиоэлектронного обмана, что затрудняет их отслеживание и перехват системами Patriot.

В разведке пояснили, что идет о ракетах Искандер-М и KN-23. Они считаются наиболее часто применяемыми страной-агрессором в ударах по Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят новые заявления Трампа: есть ли угроза для Украины от саммита на Аляске.

Также издание "Комментарии" сообщало – с большой вероятностью путинский режим попытается использовать саммит на Аляске, чтобы добиться ослабления западных санкций, сместив внимание с войны в Украине на экономические вопросы в отношениях с Соединенными Штатами. К такому выводу пришли американский аналитики Института изучения войны (ISW).




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.twz.com/land/ukraines-patriots-now-struggling-with-enhanced-russian-ballistic-missiles
Теги:

Новости

Все новости