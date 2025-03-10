Зря надеялись: с чем Трамп и дальше намерен помогать Путину в войне

Президент США Дональд Трамп, возможно, хочет большего, чем подписание соглашения о полезных ископаемых, чтобы возобновить военную помощь и предоставление разведданных Украине. При этом его конкретные условия для возобновления помощи все еще не определены. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет CBS News.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Дипломатические источники сообщили CBS в воскресенье, что нет никаких признаков того, что американская помощь будет возобновлена", — говорится в статье.

Спецпосланник США по Украине Кит Келлогг ранее отметил, что помощь США не прекращена, а приостановлена, однако лично ему неизвестно, от чего будет зависеть решение о ее возобновлении.

Госсекретарь Марко Рубио встретится с украинскими официальными лицами на этой неделе в Джидде (Саудовская Аравия). Советник по национальной безопасности Майк Уолтц сделал в пятницу в Овальном кабинете заявление, которое вызвало ожидания, что он обсудит не только возобновление сделки по минералам, но и попытается добиться прекращения огня и "принести мир домой". Друг Трампа и посланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф отдельно объявил, что войдет в состав команды.

Президента Украины Владимира Зеленского не будет на этой встрече, хотя он посетит Саудовскую Аравию в понедельник. Украинская делегация будет включать главу Офиса президента Андрея Ермака, а также министра иностранных дел Андрея Сибигу, министра обороны Рустема Умерова и заместителя главы администрации президента Павла Палису.

"Тот факт, что они приехали сюда на высоком уровне, является для нас хорошим признаком того, что они хотят сесть за стол переговоров и готовы двигаться вперед", — заявил журналистам в воскресенье высокопоставленный представитель Госдепартамента.

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