Звезда сериала "Тарзан" с женой трагически погиб в авиакатастрофе

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Ольга Чародий
В Америке погиб актер и музыкант Уильям Джозеф Лара вместе с
женой Гвен Шамблин и еще пятью людьми в результате авиакатастрофы. Об этом со
ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации страны сообщает The
Hollywood Reporter.
Уильям Джозеф Лара (фото из открытых источников)
Одномоторное воздушное судно Cessna C501 упало в озеро Перси
Прист недалеко от Нэшвилла, штат Теннесси. Самолет направлялся в международный
аэропорт Палм-Бич во Флориде.
Капитан службы спасения округа Резерфорд Джошуа Сандерс во
время брифинга заявил, что весь экипаж погиб.
Джо Лара родился в Сан-Диего 2 октября 1962 года. Сначала
работал моделью, а впоследствии получил главную роль в киноленте "Тарзан
на Манхэттене" (1989 год), в которой Король джунглей пытался спасти своего
шимпанзе Читу в Нью-Йорке.
Правоохранители и медики, прибывшие на место происшествия лишь констатировали смерть 62-летней Валери Ландин. Причина такого зверского убийства пока неизвестна. После нападения 30-летний Камерон Эли пытался сбежать, но сотрудники полиции в ходе поисков обнаружили его недалеко от собственного дома. Копам пришлось застрелить убийцу, так как он "представлял угрозу".
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