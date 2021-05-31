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Звезда сериала "Тарзан" с женой трагически погиб в авиакатастрофе

Капитан службы спасения округа Резерфорд Джошуа Сандерс во время брифинга заявил, что весь экипаж погиб

сегодня, 03:31
Автор:

Ольга Чародий

В Америке погиб актер и музыкант Уильям Джозеф Лара вместе с женой Гвен Шамблин и еще пятью людьми в результате авиакатастрофы. Об этом со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации страны сообщает The Hollywood Reporter.

Звезда сериала "Тарзан" с женой трагически погиб в авиакатастрофе

Уильям Джозеф Лара (фото из открытых источников)

Одномоторное воздушное судно Cessna C501 упало в озеро Перси Прист недалеко от Нэшвилла, штат Теннесси. Самолет направлялся в международный аэропорт Палм-Бич во Флориде.

Капитан службы спасения округа Резерфорд Джошуа Сандерс во время брифинга заявил, что весь экипаж погиб.

 "Мы больше не ищем живых", — отметил он.

Джо Лара родился в Сан-Диего 2 октября 1962 года. Сначала работал моделью, а впоследствии получил главную роль в киноленте "Тарзан на Манхэттене" (1989 год), в которой Король джунглей пытался спасти своего шимпанзе Читу в Нью-Йорке.

Как сообщали ранее в семье 81-летнего голливудского актера Рона Эли, который сыграл Тарзана в одноименном сериале 60-х годов случилась трагедия. Его сын жестоко зарезал ножом собственную мать. Убийство произошло в доме американского актера, который расположен в курортном районе Санта-Барбара в штате Калифорния. 30-летний сын звезды Камерон Эли напал на свою мать и нанес ей кухонным ножом многочисленные ранения.

Правоохранители и медики, прибывшие на место происшествия лишь констатировали смерть 62-летней Валери Ландин. Причина такого зверского убийства пока неизвестна. После нападения 30-летний Камерон Эли пытался сбежать, но сотрудники полиции в ходе поисков обнаружили его недалеко от собственного дома. Копам пришлось застрелить убийцу, так как он "представлял угрозу".


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Источник: https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/joe-lara-dead-tarzan-the-epic-adventures-1234961051/
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