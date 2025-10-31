Индийский танкер Samadha забирает санкционную нефть РФ в международных водах, — Financial Times

Спутниковые снимки показывают, как индийский танкер Samadha несколько раз принимал нефть напрямую от российских "теневых" судов в международных водах, доставлял ее в Индию, а оттуда перепродавали товар другим странам. Такие операции позволяют скрыть происхождение груза и фактически обходить международные санкции. Об этом пишет Financial Times.

Снимки и расследования также указывают на то, что корабль часто передавал ложные координаты, чтобы скрыть маршрут. Эти схемы усложняют контроль и подрывают эффективность санкционной политики.

Согласно анализу спутниковых снимков, данных о судоходстве и таможенных документах, проведенном Financial Times, совместное предприятие стальной магнатки Лакшми Миттала в Индии покупало российскую нефть , перевозимую попавшими под санкции суднами .

Нефтеперерабатывающий завод Гуру Гобинд Сингх в Пенджабе, крупный нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании Mittal Energy , долго находящейся в Великобритании, в этом году получил по меньшей мере четыре партии сырой нефти стоимостью почти 280 миллионов долларов, большая часть пути которой была перевезена из России находящимися под санкциями суднами.

Нефть транспортировали судами, внесенными в черный список США, с июля по сентябрь из арктического порта Мурманск вплоть до Оманского залива. Последний этап путешествия в Индию был осуществлен на танкере Samadha, не входящем в санкционные списки США, хотя был внесен в черный список ЕС.

Все корабли, вовлеченные в этот процесс, пытались скрыть свое поведение посредством комбинации обманных практик, либо выключая свои транспондеры, либо используя их для трансляции ложных координат.

