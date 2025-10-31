Супутникові знімки показують, як індійський танкер Samadha кілька разів приймав нафту напряму від російських "тіньових" суден у міжнародних водах, доставляв її в Індію, а звідти товар перепродавали іншим країнам. Такі операції дозволяють приховати походження вантажу та фактично обходити міжнародні санкції. Про це пише Financial Times.

Індійський танкер Samadha забирає санкційну нафту РФ в міжнародних водах, — Financial Times

Знімки та розслідування також вказують, що корабель часто передавав неправдиві координати, щоб приховати маршрут. Ці схеми ускладнюють контроль і підривають ефективність санкційної політики.

Згідно з аналізом супутникових знімків, даних про судноплавство та митних документів, проведеним Financial Times, спільне підприємство сталевої магнатки Лакшмі Міттала в Індії купувало російську нафту, що перевозилася суднами, що потрапили під санкції.

Нафтопереробний завод Гуру Гобінд Сінгх у Пенджабі, великий нафтопереробний завод, що належить компанії Mittal Energy, яка довго перебуває у Великій Британії, цього року отримав щонайменше чотири партії сирої нафти вартістю майже 280 мільйонів доларів, більшу частину шляху якої було перевезено з Росії суднами, що знаходяться під санкційним списком.

Нафту транспортували суднами, що внесені до чорного списку США, з липня по вересень з арктичного порту Мурманськ аж до Оманської затоки. Останній етап подорожі до Індії було здійснено на танкері Samadha, який не входить до санкційних списків США, хоча був внесений до чорного списку ЄС.

Усі кораблі, залучені до цього процесу, намагалися приховати свою поведінку за допомогою комбінації обманних практик, або вимикаючи свої транспондери, або використовуючи їх для трансляції неправдивих координат.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що нафтовий танкер Furia, що прямував до Індії, розгорнувся в Балтійському морі після того, як США ввели санкції проти "Роснефті" та "Лукойлу", пише Bloomberg.