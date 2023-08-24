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К БРИКС присоединится шесть новых стран: известная дата расширения блока

Блок, в который входит Россия и Китай, расширит еще шестью новыми странами.

сегодня, 11:50
Автор:
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Slava Kot
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Группа представителей из пяти развивающихся стран БРИКС решила расширить свой блок и приглашает шесть новых членов в организацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на France 24.

К БРИКС присоединится шесть новых стран: известная дата расширения блока

Лидеры стран БРИКС за исключением Путина, которого заменил Лавров. Фото из открытых источников

Лидеры развивающихся стран Китай, Бразилия, Индия, Южная Африка и Россия проводят саммит в Йоханнесбурге. Одной из главных тем трехдневного саммита стало возможное расширение блока. Теперь стало известно, что БРИКС расширится шестью новыми членами.


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"Лидеры группы развивающихся стран БРИКС пригласили Иран, Египет, Саудовскую Аравию, Эфиопию, Аргентину и ОАЭ", — сообщает France 24.

Принимающий саммит президент Южной Африки Сирил Рамафоса объявил, что новые страны присоединятся к организации БРИКС уже с первого января 2024 года.

Перед саммитом официальные лица ЮАР сообщали, что более 40 стран выразили свой интерес во вступлении в БРИКС, а 22 страны направили официальные предложения, чтобы их приняли в блок.

Напомним, что Китай и Россия воспринимает БРИКС как способ объединить страны Глобального Юга для создания противовеса Западу во главе с США и ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активисты Южной Африки встретили российскую делегацию во главе с Лавровым с антивоенными и антиимпериалистическими протестами. Они призвали министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова ехать домой. Лавров поехал вместо Путина на саммит БРИКС, поскольку на территории ЮАР его могут арестовать и передать Международному уголовному суду за военные преступления в Украине.

Также "Комментарии" писали, почему саммит БРИКС стал тщетным для России — ожидать ли важных решений.



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Источник: https://www.france24.com/en/africa/20230824-brics-set-to-invite-six-new-members-to-join-bloc-in-bid-to-champion-global-south
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