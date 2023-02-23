Как будет проходить голосование за мирный план Украины в ООН

В Генеральной Ассамблее ООН проголосуют за резолюцию о "Справедливом и крепком мире" с призывом к России, в частности, вывести войска из Украины, и безусловно поддержат формулу мира, предложенную президентом Владимиром Зеленским. Такое мнение в телеэфире высказал бывший постоянный представитель Украины при ООН, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Владимир Ельченко, пишут "Коментарии".



Генассамблея ООН начала слушание украинской формулы мира

Экстремальная специальная сессия Генассамблеи проходит накануне годовщины полномасштабного вторжения войск армии России в Украину.

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“У меня нет сомнений, что эта резолюция получит много голосов. Это вопрос не математики, там 143 или 140, плюс-минус 5 или 10. Это только российские дипломаты будут сидеть и считать, что вот нас там поддержало два миллиарда, учитывая, условно, Китай, Индия, например, воздержатся, вот они автоматически считают, что это страны против. Во-первых, содержание – это не против, во-вторых, 140 и даже меньше голосов – это с запасом две трети, то есть любое будущее решение по России гарантированно получит поддержку двух третей голосов Генеральной Ассамблеи, вот об этом надо думать и бояться в первую очередь, российской дипломатии, а не подсчитывать каждый голос плюс и минус”, — сказал Владимир Ельченко.

Дипломат констатировал, что это голосование, конечно, будет очередным сильным моральным ударом по России и ее дипломатии, которая практически скатилась до позднережневского периода.

"Если считать успехом, что тебя поддержали 4 или 5 стран — Северная Корея, Эритрея, Иран, Беларусь, если ты считаешь, что это твои большие и надежные союзники, я такой дипломатии не очень-то завидую. Я думаю, что никакого другого результата голосование не принесет”, – отметил Ельченко.

Напомним, как писали "Комментарии", Украина собрала 45 стран на спецсессию ООН перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал участникам мероприятия по российским преступлениям, напомнил, что война продолжается с 2014 года, призвал к созданию международного трибунала для привлечения к ответственности за преступление агрессии России. Он подчеркнул, что безнаказанное зло – растет, а потому так важна справедливость. Также Кулеба представил проект резолюции о принципах справедливого и крепкого мира в Украине, основанный на формуле мира президента Зеленского.