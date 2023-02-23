Как будет проходить голосование за мирный план Украины в ООН

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
В Генеральной Ассамблее ООН проголосуют за резолюцию о "Справедливом и крепком мире" с призывом к России, в частности, вывести войска из Украины, и безусловно поддержат формулу мира, предложенную президентом Владимиром Зеленским. Такое мнение в телеэфире высказал бывший постоянный представитель Украины при ООН, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Владимир Ельченко, пишут "Коментарии".
Генассамблея ООН начала слушание украинской формулы мира
Экстремальная специальная сессия Генассамблеи проходит накануне годовщины полномасштабного вторжения войск армии России в Украину.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Дипломат констатировал, что это голосование, конечно, будет очередным сильным моральным ударом по России и ее дипломатии, которая практически скатилась до позднережневского периода.
Напомним, как писали "Комментарии", Украина собрала 45 стран на спецсессию ООН перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал участникам мероприятия по российским преступлениям, напомнил, что война продолжается с 2014 года, призвал к созданию международного трибунала для привлечения к ответственности за преступление агрессии России. Он подчеркнул, что безнаказанное зло – растет, а потому так важна справедливость. Также Кулеба представил проект резолюции о принципах справедливого и крепкого мира в Украине, основанный на формуле мира президента Зеленского.
Обсуждения
Новости