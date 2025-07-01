Китай хочет ударить по слабому месту США

В то время как доверие к доллару США пошатывается, Китай видит в этом шанс изменить баланс глобальных финансов. Пекин усиливает продвижение юаня как альтернативной мировой валюты, прибегая к масштабным политическим, экономическим и технологическим шагам. Это новая стратегия Китая, которая может ударить по позициям США.

Китай бросает вызов доллару США. Фото из открытых источников

Падение доверия к доллару США, в частности из-за геополитической нестабильности и противоречивой политики Дональда Трампа, создает для Китая редкое окно возможностей. Как пишет CNBC, китайские политики считают нынешний международный контекст наиболее благоприятным за последние годы для усиления позиций юаня. Индекс доллара в 2025 году упал более чем на 9%, в то время как юань укрепился более чем на 2%.

Китай уже давно заявлял о необходимости снизить зависимость мира от доллара. Но сейчас его усилия стали еще заметнее. Руководитель Народного банка Китая Пань Гуншэн публично призвал уменьшить "чрезмерную зависимость от единой суверенной валюты", имея в виду доллар США.

Китай активно развивает финансовую инфраструктуру для глобального использования юаня. В Шанхае объявлено о создании специального центра по интернационализации цифрового юаня, а также о развитии фьючерсного рынка в национальной валюте.

Пекин уже имеет разветвленную сеть расчетных банков в разных странах, работающих с юанем, а также собственную систему межбанковских расчетов как альтернативу SWIFT. В частности, китайские банки все чаще кредитуют развивающиеся страны именно в юанях, а не в долларах.

На американский доллар в 2024 году приходилось 48% общемирового объема транзакций. Следующая по величине валюта была евро – 23% и британский фунт – 7,1%. Использование китайского юаня составляет 4,61%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минобороны Китая разразилось угрозами в адрес США.

Также "Комментарии" писали, что США и Китай согласовали торговое соглашение.