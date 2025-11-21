Мирный план Трампа обвалил цены на нефть: что происходит на мировых рынках

Цены на нефть резко снижаются на фоне новостей о потенциальных мирных переговорах между Украиной и Россией.

Цены на нефть продолжают падать. Фото: из открытых источников

Потенциальное мирное соглашение может увеличить объемы поставок нефти на глобальный рынок, сообщает Reuters.

По данным Investing, 21 ноября по состоянию на 10:25 по Киеву фьючерсы на Brent подешевели на 1,14 доллара и торгуются на уровне 62,24 доллара за баррель. Накануне этот стандарт также просел на 0,2%.

Американская WTI потеряла 1,20 доллара, опустившись до 57,80 доллара за баррель после снижения на 0,5% во время предыдущей торговой сессии.

Обе основные марки могут завершить текущую неделю с проседанием более чем на 2,5%, ведь рынок все больше волнуется из-за риска профицита сырья, что фактически нивелирует достижения на прошлой неделе.

"Нефть продолжила падение, поскольку Зеленский согласился работать над "мирным планом", разработанным США и Россией", – отметили аналитики инвестбанка Saxo в обзоре для клиентов.

Вместе с тем, эксперты ANZ предостерегают, что перспектива скорых договоренностей не гарантирована, ведь Киев ранее неоднократно отклонял условия Москвы как неприемлемые.

Рынок также внимательно следит за новыми американскими санкциями против "Лукойла" и "Роснефти", которые официально должны вступить в силу 21 ноября. Однако часть участников рынка сомневается в их эффективности, ведь США дали покупателям время до 13 декабря, чтобы завершить переговоры по продаже международных активов "Лукойла".

Как сообщал портал "Комментарии", политический эксперт Сергей Таран считает достаточно большими шансы на подписание Украиной так называемого "мирного соглашения" США. По его словам, от Дональда Трампа для Украины зависит очень многое. В то же время шансы на подписание Россией – меньше. Из-за того, что Путину очень страшно остановить собственную машину войны.