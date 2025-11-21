«Мирний план» Трампа обвалив ціни на нафту: що відбувається на світових ринках

Ціни на нафту різко знижуються на тлі новин про потенційні мирні переговори між Україною та Росією.

Ціни на нафту продовжують падати. Фото: з відкритих джерел

Потенційна мирна угода може збільшити обсяги поставок нафти на глобальний ринок, повідомляє Reuters.

За даними Investing, 21 листопада станом на 10:25 за Києвом ф’ючерси на Brent подешевшали на 1,14 долара та торгуються на рівні 62,24 долара за барель. Напередодні цей еталон також просів на 0,2%.

Американська WTI втратила 1,20 долара, опустившись до 57,80 долара за барель, після зниження на 0,5% під час попередньої торговельної сесії.

Обидві основні марки можуть завершити поточний тиждень із просіданням на понад 2,5%, адже ринок дедалі більше хвилюється через ризик профіциту сировини, що фактично нівелює здобутки минулого тижня.

"Нафта продовжила падіння, оскільки Зеленський погодився працювати над "мирним планом", розробленим США і Росією ", — зазначили аналітики інвестбанку Saxo в огляді для клієнтів.

Разом з тим, експерти ANZ застерігають, що перспектива швидких домовленостей не є гарантованою, адже Київ раніше неодноразово відхиляв умови Москви як неприйнятні.

Ринок також уважно стежить за новими американськими санкціями проти "Лукойлу" та "Роснефти", які офіційно мали вступити в силу 21 листопада. Однак, частина учасників ринку сумнівається у їх ефективності, адже США дали покупцям час до 13 грудня, щоб завершити переговори щодо продажу міжнародних активів "Лукойла".

Як повідомляв портал "Коментарі", політичний експерт Сергій Таран вважає досить великими шанси на підписання Україною так званої "мирної угоди" США. За його словами, від Дональда Трампа для України залежить дуже багато. Водночас шанси на підписання Росією – менші. Через те, що Путіну дуже страшно зупинити власну машину війни.