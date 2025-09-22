logo

Главная Новости Мир Глобальная экономика Мировой долг достиг исторического максимума: что показал отчет МВФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Мировой долг достиг исторического максимума: что показал отчет МВФ

По данным МВФ, глобальный долг превысил 235% мирового ВВП. МВФ назвал основными рисками долговое давление США и Китая.

22 сентября 2025, 09:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Мировая экономика оказалась под рекордной долговой нагрузкой. Согласно последнему отчету Международного валютного фонда (МВФ), совокупный долг государств и частного сектора превысил 251 триллион долларов, что составляет более 235% мирового ВВП. Это означает, что на каждый доллар, генерируемый глобальной экономикой, приходится более двух долларов долговых обязательств.

Мировой долг достиг исторического максимума: что показал отчет МВФ

Мировой долг. Фото: Theconversation/Artem Aleshko

Аналитики МВФ отмечают структурные изменения мировой задолженности. Если частный долг снизился до 143% ВВП, государственный вырос почти до 93% ВВП. В денежном выражении государственные долговые обязательства составляют 99,2 триллиона долларов, в то время как частный сектор остается крупнейшим должником с показателем в 151,8 триллиона долларов.

"Дальнейшее сокращение частного кредитования компенсировало рост государственных заимствований. Но дисбаланс между секторами, а также между странами с разным уровнем дохода остается значительным", — отмечается в отчете МВФ.

США и Китай остаются главными факторами долгового напряжения. Две крупнейшие экономики мира вносят наибольший вклад в рост глобальной задолженности. В США государственный долг поднялся до 121% ВВП, в то время как частный сектор сократил свои обязательства на 4,5 пункта до 143%. Госдолг Китая достиг 88% ВВП, а частные долги выросли еще на 6 пунктов до 206%.

Мировой долг достиг исторического максимума: что показал отчет МВФ - фото 2

Мировой долг

В развивающихся странах ситуация неоднородна. Рост частного долга зафиксирован в Бразилии, Индии и Мексике, в то время как сокращение частных обязательств произошло в Чили, Колумбии и Таиланде. Как пишет МФВ, в странах с низким уровнем дохода долговый рост ограничивается слабым развитием финансовых рынков и жесткими условиями ликвидности, что делает их более уязвимыми к глобальным кризисам.

Государственный долг Украины в 2025 году составляет 7 477,52 миллиарда гривен (179,03 миллиарда долларов) или 96,19% общей суммы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что долги в Украине будут отдавать несколько поколений.

Также "Комментарии" писали, что Украина, возможно, будет платить США 100 лет подряд.



Источник: https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2025/09/17/global-debt-remains-above-235-of-world-gdp
