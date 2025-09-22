Мировой долг достиг исторического максимума: что показал отчет МВФ

Мировая экономика оказалась под рекордной долговой нагрузкой. Согласно последнему отчету Международного валютного фонда (МВФ), совокупный долг государств и частного сектора превысил 251 триллион долларов, что составляет более 235% мирового ВВП. Это означает, что на каждый доллар, генерируемый глобальной экономикой, приходится более двух долларов долговых обязательств.

Мировой долг. Фото: Theconversation/Artem Aleshko

Аналитики МВФ отмечают структурные изменения мировой задолженности. Если частный долг снизился до 143% ВВП, государственный вырос почти до 93% ВВП. В денежном выражении государственные долговые обязательства составляют 99,2 триллиона долларов, в то время как частный сектор остается крупнейшим должником с показателем в 151,8 триллиона долларов.

"Дальнейшее сокращение частного кредитования компенсировало рост государственных заимствований. Но дисбаланс между секторами, а также между странами с разным уровнем дохода остается значительным", — отмечается в отчете МВФ.

США и Китай остаются главными факторами долгового напряжения. Две крупнейшие экономики мира вносят наибольший вклад в рост глобальной задолженности. В США государственный долг поднялся до 121% ВВП, в то время как частный сектор сократил свои обязательства на 4,5 пункта до 143%. Госдолг Китая достиг 88% ВВП, а частные долги выросли еще на 6 пунктов до 206%.





Мировой долг

В развивающихся странах ситуация неоднородна. Рост частного долга зафиксирован в Бразилии, Индии и Мексике, в то время как сокращение частных обязательств произошло в Чили, Колумбии и Таиланде. Как пишет МФВ, в странах с низким уровнем дохода долговый рост ограничивается слабым развитием финансовых рынков и жесткими условиями ликвидности, что делает их более уязвимыми к глобальным кризисам.

Государственный долг Украины в 2025 году составляет 7 477,52 миллиарда гривен (179,03 миллиарда долларов) или 96,19% общей суммы.

