Світовий борг досяг історичного максимуму: що показав звіт МВФ
Світовий борг досяг історичного максимуму: що показав звіт МВФ

За даними МВФ, глобальний борг перевищив 235% світового ВВП. МВФ назвав основними ризиками борговий тиск США та Китаю.

22 вересня 2025, 09:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Світова економіка опинилася під рекордним борговим навантаженням. Згідно з останнім звітом Міжнародного валютного фонду (МВФ), сукупний борг держав і приватного сектору перевищив 251 трильйон доларів, що становить понад 235% світового ВВП. Це означає, що на кожен долар, який генерує глобальна економіка, припадає понад два долари боргових зобов’язань.

Світовий борг досяг історичного максимуму: що показав звіт МВФ

Світовий борг. Фото: Theconversation/Artem Aleshko

Аналітики МВФ відзначають структурні зміни у світовій заборгованості. Якщо приватний борг знизився до 143% ВВП, то державний зріс майже до 93% ВВП. У грошовому вираженні державні боргові зобов’язання становлять 99,2 трильйона доларів, тоді як приватний сектор залишається найбільшим боржником із показником у 151,8 трильйона доларів.

"Подальше скорочення приватного кредитування компенсувало зростання державних запозичень. Але дисбаланс між секторами, а також між країнами з різним рівнем доходу, залишається значним", – зазначається у звіті МВФ.

США та Китай залишаються головними факторами боргової напруги. Дві найбільші економіки світу роблять найбільший внесок у зростання глобальної заборгованості. У США державний борг піднявся до 121% ВВП, тоді як приватний сектор скоротив свої зобов’язання на 4,5 пункту до 143%. Держборг Китаю досяг 88% ВВП, а приватні борги зросли ще на 6 пунктів до 206%.

Світовий борг досяг історичного максимуму: що показав звіт МВФ - фото 2

Світовий борг

У країнах, що розвиваються, ситуація неоднорідна. Зростання приватного боргу зафіксоване у Бразилії, Індії та Мексиці, тоді як скорочення приватних зобов’язань відбулося в Чилі, Колумбії та Таїланді. Як пише МФВ, у країнах із низьким рівнем доходу боргове зростання обмежується слабким розвитком фінансових ринків і жорсткими умовами ліквідності, що робить їх більш вразливими до глобальних криз.

Державний борг України у 2025 році становить 7 477,52 мільярда гривень (179,03 мільярдів доларів) або 96,19% загальної суми.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що борги в Україні віддаватимуть декілька поколінь.

Також "Коментарі" писали, що Україна можливо буде платити США 100 років поспіль.



Джерело: https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2025/09/17/global-debt-remains-above-235-of-world-gdp
