В июле Индия стала крупнейшим импортером российской нефти в мире и опередила по этому показателю Китай. Это объясняется уменьшением покупки российской нефти китайскими переработчиками из-за снижения прибыли от производства топлива. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.



Индия покупает больше российской нефти, чем Китай. Фото из открытых источников

Импорт российской нефти в Индию в июле увеличился на 4,2% и достиг рекордных 44% общего импорта. Кроме того, это на 12% выше показателей, которые были зафиксированы в прошлом году. Таким образом Индия импортировала из России рекордные 2,07 млн баррелей в день. Данные китайской таможни указывают, что в июле КНР импортировала из России 1,76 млн баррелей в сутки через трубопроводы и другие виды транспортировки.

Как отмечает Reuters, индийские нефтепереработчики получают российскую нефть, которую продают со скидками после того, как западные страны ввели санкции против Москвы и сократили закупку энергоносителей в ответ на вторжение России в Украину. Кроме того, Индия будет увеличивать объемы импорта российской нефти.

"Потребность Индии в российской нефти будет расти, если не будет дальнейшего ужесточения санкций", — заявили в индийской нефтеперерабатывающей компании.

После России вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию стал Ирак, а за ними следуют Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что к союзу России, Индии, Китая согласилась присоединиться еще одна страна. Это произошло после того, как ее посетил российский диктатор Владимир Путин.

Также "Комментарии" писали о том, что большая страна впервые за многие годы согласилась покупать российскую нефть.





