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Одна из стран обогнала Китай за импортом российской нефти

Индия превысила показатели Китая по импорту нефти из России.

сегодня, 15:47
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Slava Kot

В июле Индия стала крупнейшим импортером российской нефти в мире и опередила по этому показателю Китай. Это объясняется уменьшением покупки российской нефти китайскими переработчиками из-за снижения прибыли от производства топлива. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Одна из стран обогнала Китай за импортом российской нефти

Индия покупает больше российской нефти, чем Китай. Фото из открытых источников

Импорт российской нефти в Индию в июле увеличился на 4,2% и достиг рекордных 44% общего импорта. Кроме того, это на 12% выше показателей, которые были зафиксированы в прошлом году. Таким образом Индия импортировала из России рекордные 2,07 млн баррелей в день. Данные китайской таможни указывают, что в июле КНР импортировала из России 1,76 млн баррелей в сутки через трубопроводы и другие виды транспортировки.

Как отмечает Reuters, индийские нефтепереработчики получают российскую нефть, которую продают со скидками после того, как западные страны ввели санкции против Москвы и сократили закупку энергоносителей в ответ на вторжение России в Украину. Кроме того, Индия будет увеличивать объемы импорта российской нефти.

"Потребность Индии в российской нефти будет расти, если не будет дальнейшего ужесточения санкций", — заявили в индийской нефтеперерабатывающей компании.

После России вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию стал Ирак, а за ними следуют Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что к союзу России, Индии, Китая согласилась присоединиться еще одна страна. Это произошло после того, как ее посетил российский диктатор Владимир Путин.

Также "Комментарии" писали о том, что большая страна впервые за многие годы согласилась покупать российскую нефть.




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Источник: https://www.reuters.com/markets/commodities/india-surpasses-china-become-russias-top-oil-buyer-july-2024-08-22/
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