Официально: за прошлый год объем USDT-операций превзошел показатели Mastercard

Рубрики
МЕНЮ
Vitalii Rozkariaka
Интерес к
цифровым активам растет с каждым днем на протяжении последних десяти лет.
Несмотря на начало войны в Украине, которая повлекла за собой, как падение
некоторых акций и криптовалют, так и их рост, люди продолжают рисковать и
инвестировать. Невзирая на максимальную нестабильность, в прошлом году граждане
поставили рекорд в сфере стейблкоинов – с использованием монеты проекта Tether –
USDT, трейдеры совершили операций на сумму в 7,4 триллиона долларов. Что
интересно, эти цифры более чем в 3 раза превышают показатели крупнейшего
платежного гиганта Mastercard, в сети которого было проведено транзакций всего
на 2,2 триллиона долларов, сообщает издание The Defiant.
фото тематическое, из открытых источников
Как оказалось, зафиксированный
в 2022 году объем USDT-операций смог обогнать и других мировых лидеров рынка.
Так, к примеру, согласно источникам издания, которые работают в Jump Crypto и Brevan
Howard Digital, крипто-проект Tether смог обогнать по доходам не только Mastercard,
но и American Express (1 триллион долларов) вместе с Discover (200 миллиардов
долларов).
В данном
контексте стоит добавить, что единственная компания, представляющая
традиционный мир финансов, которой удалось не просто "выстоять", а еще и
нарастить свои "мощности", стал платежный гигант Visa, основной конкурент Mastercard.
В прошлом году в сети данной международной системы было проведено операций на
сумму в 12 триллионов долларов.
Напомним, ранее
мы сообщали, что польская Познань намерена выделить из городского бюджета порядка
300 тысяч злотых на восстановление украинского Харькова.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости