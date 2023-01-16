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Официально: за прошлый год объем USDT-операций превзошел показатели Mastercard

Помимо Mastercard, прибыль Tether превзошла показатели и таких известных компаний, как American Express и Discover

сегодня, 10:13
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Интерес к цифровым активам растет с каждым днем на протяжении последних десяти лет. Несмотря на начало войны в Украине, которая повлекла за собой, как падение некоторых акций и криптовалют, так и их рост, люди продолжают рисковать и инвестировать. Невзирая на максимальную нестабильность, в прошлом году граждане поставили рекорд в сфере стейблкоинов – с использованием монеты проекта Tether – USDT, трейдеры совершили операций на сумму в 7,4 триллиона долларов. Что интересно, эти цифры более чем в 3 раза превышают показатели крупнейшего платежного гиганта Mastercard, в сети которого было проведено транзакций всего на 2,2 триллиона долларов, сообщает издание The Defiant.

Официально: за прошлый год объем USDT-операций превзошел показатели Mastercard

фото тематическое, из открытых источников

Как оказалось, зафиксированный в 2022 году объем USDT-операций смог обогнать и других мировых лидеров рынка. Так, к примеру, согласно источникам издания, которые работают в Jump Crypto и Brevan Howard Digital, крипто-проект Tether смог обогнать по доходам не только Mastercard, но и American Express (1 триллион долларов) вместе с Discover (200 миллиардов долларов).

В данном контексте стоит добавить, что единственная компания, представляющая традиционный мир финансов, которой удалось не просто "выстоять", а еще и нарастить свои "мощности", стал платежный гигант Visa, основной конкурент Mastercard. В прошлом году в сети данной международной системы было проведено операций на сумму в 12 триллионов долларов.

Напомним, ранее мы сообщали, что польская Познань намерена выделить из городского бюджета порядка 300 тысяч злотых на восстановление украинского Харькова. 



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Источник: The Defiant
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