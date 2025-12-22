После действий США фиксируют резкое изменение цен на нефть: что говорят аналитики

Мировые цены на нефть выросли в понедельник, 22 декабря, на фоне инцидента с перехватом Соединенными Штатами нефтяного танкера у побережья Венесуэлы.

В мире растут цены на нефть. Фото: из открытых источников

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent поднялась на 44 цента, или на 0,73%, и достигла 60,91 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 40 центов — до 56,92 доллара за баррель, что соответствует росту на 0,71%. Об этом сообщает Reuters.

В то же время, на прошлой неделе обе марки демонстрировали спад: Brent и WTI потеряли около 1% после еще более резкого снижения — почти на 4% неделей ранее.

По данным агентства, Береговая охрана США параллельно преследует еще один нефтяной танкер в международных водах на территории Венесуэлы. Если операция завершится успешно, это станет третьим подобным случаем менее чем за две недели.

Аналитики связывают нынешнее восстановление цен, прежде всего, с ростом геополитического напряжения. В частности, на рынок повлияло заявление президента США Дональда Трампа о намерении ввести "полную и окончательную" блокаду находящихся под санкциями венесуэльских нефтяных танкеров.

Дополнительным фактором стала информация об атаке украинского беспилотника на российское судно так называемого теневого флота в акватории Средиземного моря.

Кроме того, как отмечают эксперты, инвесторы постепенно теряют оптимизм по поводу быстрого заключения долгосрочного мирного соглашения между Россией и Украиной при посредничестве США.

"Эти события помогают компенсировать постоянные опасения по поводу излишка предложения, и в сочетании с ложным прорывом ниже прошлой недели, который застал рынок в неудачном положении, баланс рисков очень близок к тому, чтобы вернуться к росту цен на сырую нефть", — отметил аналитик, которого цитирует издание.

Как сообщал портал "Комментарии", Евросовет ввел санкции в отношении 41 судна, входящего в состав российского "теневого флота" нефтяных танкеров. На 41 судно теперь распространяется запрет на доступ к портам и запрет широкого спектра услуг, связанных с морским транспортом.