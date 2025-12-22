Після дій США фіксують різку зміну цін на нафту: що кажуть аналітики

Світові ціни на нафту зросли у понеділок, 22 грудня, на тлі інциденту з перехопленням Сполученими Штатами нафтового танкера поблизу узбережжя Венесуели.

У світі зростають ціни на нафту. Фото: з відкритих джерел

Вартість лютневих ф’ючерсів на нафту Brent піднялася на 44 центи, або на 0,73%, і досягла 60,91 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 40 центів — до 56,92 долара за барель, що відповідає зростанню на 0,71%. Про це повідомляє Reuters.

Водночас минулого тижня обидві марки демонстрували спад: Brent і WTI втратили близько 1% після ще більш різкого зниження — майже на 4% тижнем раніше.

За даними агентства, Берегова охорона США паралельно переслідує ще один нафтовий танкер у міжнародних водах біля Венесуели. Якщо операція завершиться успішно, це стане третім таким випадком менш ніж за два тижні.

Аналітики пов’язують нинішнє відновлення цін насамперед із зростанням геополітичної напруги. Зокрема, на ринок вплинула заява президента США Дональда Трампа про намір запровадити "повну та остаточну" блокаду венесуельських нафтових танкерів, що перебувають під санкціями.

Додатковим фактором стала інформація про атаку українського безпілотника на російське судно так званого "тіньового флоту" в акваторії Середземного моря.

Крім того, як зазначають експерти, інвестори поступово втрачають оптимізм щодо швидкого укладення довгострокової мирної угоди між Росією та Україною за посередництва США.

"Ці події допомагають компенсувати постійні побоювання щодо надлишку пропозиції, і в поєднанні з хибним проривом нижче минулого тижня, який застав ринок у невдалому становищі, баланс ризиків дуже близький до того, щоб повернутися до зростання цін на сиру нафту", — зазначив аналітик, якого цитує видання.

Як повідомляв портал "Коментарі", Єврорада ввела санкції щодо 41 судна, яке входить до складу російського "тіньового флоту" нафтових танкерів. На 41 судно відтепер поширюється заборона на доступ до портів та заборона широкого спектру послуг, пов'язаних з морським транспортом.