После заграничного визита Путина группа союзников России растет

Представитель Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что его страна официально подала заявку к вступлению в группу БРИКС. Запрос Азербайджана был подан через день после визита российского диктатора Владимира Путина в Баку, в ходе которого обсуждалось это решение.



Ильхам Алиев и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Решение Баку, засвидетельствовавшее любопытство страны стать членом БРИКС было одним из пунктов совместного заявления после встречи Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ранее о возможности присоединения к международной организации также сообщал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

"Азербайджан уже подал официальный запрос", — подтвердил Гаджизаде готовность Азербайджана присоединиться к БРИКСу.

Бразилия, Россия, Индия и Китай в 2009 году основали организацию БРИК, которая получила свое название из первых букв стран. В 2013 году к группе присоединилась Южная Африка, после чего название сменилось на БРИКС.

По состоянию на 2024 год БРИКС насчитывает девять стран, в частности, к упомянутым выше добавились Иран, Египет, ОАЭ и Эфиопия. Также к группе эти стран должна была присоединиться Аргентина, однако новый президент Хавьер Милей отозвал это решение.

Большинство из этих стран придерживаются нейтральной или пророссийской позиции в отношении войны в Украине. Также они не поддерживают попытки изоляции Москвы на международной арене, в частности, избегают большинство санкций против России. Страны БРИКС создают более трети мирового ВВП, имеют около 45% запасов мировой нефти и на них приходится почти половина населения планеты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США связали визит Путина в Азербайджан с событиями в Курской области РФ.

Также "Комментарии" писали о еще одной стране, которая выразила желание присоединиться к БРИКС.