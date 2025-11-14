Прогноз на 2026 год от The Economist: что ждет мир и Украину (ФОТО)

Издание The Economist представило новую обложку-ребус – прогноз на 2026 год. На обложке зашифрованы ключевые глобальные перспективы и вызовы.

2026 год. Иллюстративное фото

На обложке разместили президента Украины Владимира Зеленского с биноклем в руках среди танков, беспилотников и ракет, пишет издание "Фокус".

Издание прогнозирует, что в 2026 году ведущими будут следующие темы:

250-летие США - отмечается, что вердикт относительно будущего страны вынесут избиратели на промежуточных выборах, которые состоятся в ноябре. Однако прогнозируют, что Трамп продолжит свою политику введения тарифов и исполнительных указов, даже если демократы получат большинство в Палате представителей.

Геополитический дрейф — мнения экспертов разделились — одни считают, что мир находится в состоянии новой холодной войны между блоками, возглавляемыми США и Китаем. Другие предполагают, что соглашение Трампа разделит Землю на американскую, российскую и китайскую "сферу влияния".

Продолжение войны — издание предполагает, что конфликты в Украине, Судане и Мьянме будут продолжаться, РФ и Китай будут устраивать провокации на севере Европы и Южно-Китайском море, а также напряженность будет расти в Арктике, на орбите планеты, на дне моря и в киберпространстве.

Экономические проблемы — тарифы Трампа, вероятно, замедлят глобальный экономический рост и повысят риск кризиса на рынке облигаций.

Развитие искусственного интеллекта — эксперты считают, что массовые инвестиции США в ИИ могут скрывать экономическую слабость страны. Также могут углубиться волнение влияния искусственного интеллекта на нехватку рабочих мест;

Изменения климата — эксперты отметили, что на всем глобальном юге процветают чистые технологии, и, несмотря на ненависть Трампа к возобновляемым источникам энергии, глобальные выбросы, вероятно, достигли своего пика;

Спорт — Чемпионат мира по футболу 2026 совместно принимают США, Канада и Мексика, которые имеют напряженные отношения;

Препараты для похудения — по прогнозам экспертов, на замену "Оземпику" могут появиться более дешевые GLP-1 в форме таблеток, что расширит доступ к таким препаратам.

