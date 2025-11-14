Прогноз на 2026 рік від The Economist: що чекає на світ та Україну (ФОТО)

Видання The Economist представило нову обкладинку-ребус — прогноз на 2026 рік. На обкладинці зашифровані ключові глобальні перспективи та виклики.

2026 рік. Ілюстративне фото

На обкладинці розмістили президента України Володимира Зеленського з біноклем у руках серед танків, безпілотників і ракет, пише видання “Фокус”.

Видання прогнозує, що у 2026 році провідними будуть наступні теми:

250-річчя США - зазначається, що вердикт щодо майбутнього країни винесуть виборці на проміжних виборах, які відбудуться у листопаді. Однак, прогнозують, що Трамп продовжить свою політику запровадження тарифів і виконавчих указів, навіть якщо демократи отримають більшість в Палаті представників.

Геополітичний дрейф — думки експертів розділилися — одні вважають, що світ перебуває у стані нової холодної війни між блоками, які очолюють США та Китай. Інші припускають, що угода Трампа розділить Землю на американську, російську та китайську "сфери впливу".

Продовження війни — видання припускає, що конфлікти в Україні, Судані та М'янмі триватимуть, РФ і Китай влаштовуватимуть провокації на півночі Європи та в Південнокитайському морі, а також напруженість зростатиме в Арктиці, на орбіті планети, на дні моря та в кіберпросторі.

Економічні проблеми — тарифи Трампа ймовірно сповільнять глобальне економічне зростання та підвищать ризик кризи на ринку облігацій.

Розвиток штучного інтелекту — експерти вважають, що масові інвестиції США у ШІ можуть приховувати економічну слабкість країни. Також можуть поглибитися хвилювання щодо впливу штучного інтелекту на нестачу робочих місць;

Зміни клімату — експерти зазначили, що на всьому глобальному півдні процвітають чисті технології, та попри ненависть Трампа до відновлювальних джерел енергії глобальні викиди, ймовірно, досягли свого піка;

Спорт — Чемпіонат світу з футболу 2026 року спільно приймають США, Канада та Мексика, які мають напружені відносини;

Препарати для схуднення — за прогнозами експертів, на заміну "Оземпіку" можуть з'явитися дешевші GLP -1 у формі таблеток, що розширить доступ до таких препаратів.

