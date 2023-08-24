В совместной декларации БРИКС упомянули о войне в Украине

В Южной Африке продолжается трехдневный саммит развивающихся стран БРИКС. По его итогам была принята совместная декларация, где один раз вспомнили о войне в Украине.



Лидеры стран БРИКС без Путина, которого заменил Лавров. Фото из открытых источников

Согласно общей декларации по итогам саммита БРИКС об Украине упомянули в 19-м пункте. В нем войну в Украине назвали конфликтом. В документе говорится, что члены БРИКС выступают за мирное разрешение конфликта в Украине через дипломатические усилия и диалог, включая инициативу африканских лидеров.

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На саммите также обсуждался вопрос войны в Украине. Так, лидер Бразилии Лула де Силва считает, что от последствий войны страдают все страны. Бразильский лидер считает, что война в Украине показала ограниченность Совбеза ООН. По его словам, БРИКС мог бы стать форумом для обсуждения вопросов мира и мировой безопасности, однако Силва критикует военные расходы государств, которые главным образом спровоцированы вторжением Путина в Украину и предоставлением странами Запада техники для Украины в противостоянии с Россией.

"Гаитяне, йеменцы, сирийцы, суданцы и палестинцы все заслуживают того, чтобы жить в мире. Это неприемлемо, чтобы глобальные военные расходы за один год превышали 2 трлн долларов, тогда как ФАО говорит нам, что 735 миллионов человек голодают ежедневно в мире" , – сказал Лула да Силва.

Напомним, что БРИКС это блок развивающихся стран, в который входят Китай, Россия, Бразилия, Южная Африка и Индия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что к БРИКС присоединится шесть новых стран.

Также "Комментарии" писали о представителе России Сергее Лаврове, которого встретили с протестами на саммите БРИКС.