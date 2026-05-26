Мир входит в период новой турбулентности. В ближайшие три года могут стать одними из самых сложных со времен глобального финансового кризиса 2008 года и пандемии COVID-19. Аналитики Всемирного экономического форума, МВФ и международных исследовательских центров все чаще говорят о росте рисков одновременно в сфере экономики, безопасности, климата и технологий. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какие потрясения ожидают мира в ближайшие 3 года.

Чат-бот Gemini считает, что в ближайшие три года принесут перестройку глобальных рынков и обострение локальных противостояний. Мировая экономика замедлится из-за высоких суверенных долгов и расходов на оборону. Мир увидит формирование новых закрытых коалиций, где безопасность и технологический суверенитет станут важнее финансовой выгоды. Информационное пространство будет штормить от кибератак и манипуляций, что заставит государства усиливать цифровой контроль. Мир не погрузится в глобальную катастрофу, но станет гораздо более фрагментарным и жестким. Выиграют страны, которые смогут обеспечить себе внутреннюю устойчивость, энергетическую независимость и надежную защиту данных.

Чат-бот Deepseek считает, что мир вступает в трехлетний период перманентной адаптации к кризисам. Старые модели глобального лидерства рушатся, а новые еще не сформировались. Я предполагаю, что в ближайшие три года пройдут под знаком тревожной неопределенности. Геополитические конфликты будут оставаться "новой нормой", изменяя цепи снабжения и энергетические рынки. Экономическая политика будет балансировать между борьбой с инфляцией и рисками рецессии. Наиболее уязвимыми окажутся страны с высоким долгом и зависимостью от импорта. Единственным спасением станет усиление международной координации, но пока признаков глобального единства не наблюдается. Потрясений не избежать, но подготовленность к ним снизит масштаб катастрофы.

Чат-бот Grok прогнозирует серию региональных потрясений, а не одну глобальную катастрофу. Геоэкономическая конфронтация приведет к перестройке торговых цепей, росту цен на ключевые ресурсы и замедлению глобального роста до уровня ниже 3 процентов ежегодно. Конфликты, в частности в Европе и на Ближнем Востоке, могут вызвать энергетические шоки. Однако полномасштабная мировая война маловероятна из-за взаимной экономической зависимости. Климатические экстремумы усугубятся, вызывая локальные кризисы с продовольствием и миграцией. Искусственный интеллект принесет как прорыв в производительности, так и серьезные вызовы для рынка труда и безопасности. Общества станут более поляризованными, что усложнит принятие совместных решений. Этот период станет временем адаптации к многополярному миру. У стран, которые будут инвестировать в технологическую устойчивость, диверсификацию экономик и международное сотрудничество в ключевых сферах, будут лучшие шансы. Однако без восстановления элементарного доверия между ведущими игроками риски каскадных кризисов останутся высокими.

В итоге ответы ИИ сводятся к тому, что ближайшее трёхлетие не принесет глобальной катастрофы, но станет временем жесткого природного отбора на мировой арене. Главным вызовом для государств будет способность балансировать внутри многополярного мира, где прежние правила игры уже не действуют, а новые создаются прямо сейчас из-за кризисов и противостояний.

