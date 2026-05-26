Світ входить у період нової турбулентності. Найближчі три роки можуть стати одними з найскладніших із часів глобальної фінансової кризи 2008 року та пандемії COVID-19. Аналітики Всесвітнього економічного форуму, МВФ та міжнародних дослідницьких центрів дедалі частіше говорять про зростання ризиків одночасно у сфері економіки, безпеки, клімату та технологій. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, які потрясіння очікують на світ у найближчі 3 роки.

Чат-бот Gemini вважає, що найближчі три роки принесуть перебудову глобальних ринків і загострення локальних протистоянь. Світова економіка сповільниться через високі суверенні борги та витрати на оборону. Світ побачить формування нових закритих коаліцій, де безпека та технологічний суверенітет стануть важливішими за фінансову вигоду. Інформаційний простір штормитиме від кібератак і маніпуляцій, що змусить держави посилювати цифровий контроль. Світ не зануриться у глобальну катастрофу, але стане набагато фрагментарнішим і жорсткішим. Виграють ті країни, які зможуть забезпечити собі внутрішню стійкість, енергетичну незалежність та надійний захист даних.

Чат-бот Deepseek гадає, що світ вступає в трирічний період перманентної адаптації до криз. Старі моделі глобального лідерства руйнуються, а нові ще не сформувалися. Я передбачаю, що найближчі три роки пройдуть під знаком тривожної невизначеності. Геополітичні конфлікти залишатимуться "новою нормою", змінюючи ланцюги постачання та енергетичні ринки. Економічна політика буде балансувати між боротьбою з інфляцією та ризиками рецесії. Найбільш вразливими виявляться країни з високим боргом та залежністю від імпорту. Єдиним порятунком стане посилення міжнародної координації, але наразі ознак глобальної єдності не спостерігається. Потрясінь не уникнути, але підготовленість до них зменшить масштаб катастрофи.

Чат-бот Grok прогнозує серію регіональних потрясінь, а не одну глобальну катастрофу. Геоекономічна конфронтація призведе до перебудови торговельних ланцюгів, зростання цін на ключові ресурси та уповільнення глобального зростання до рівня нижче 3 відсотків щорічно. Конфлікти, зокрема в Європі та на Близькому Сході, можуть спричинити енергетичні шоки. Проте повномасштабна світова війна малоймовірна через взаємну економічну залежність. Кліматичні екстремуми посиляться, викликаючи локальні кризи з продовольством та міграцією. Штучний інтелект принесе як прорив у продуктивності, так і серйозні виклики для ринку праці та безпеки. Суспільства стануть більш поляризованими, що ускладнить ухвалення спільних рішень. Цей період стане часом адаптації до багатополярного світу. Країни, які інвестуватимуть у технологічну стійкість, диверсифікацію економік та міжнародну співпрацю в ключових сферах, матимуть кращі шанси. Однак без відновлення елементарної довіри між провідними гравцями ризики каскадних криз залишаться високими.

У підсумку відповіді ШІ зводяться до того, що найближче триріччя не принесе глобальної катастрофи, але стане часом жорсткого природного відбору на світовій арені. Головним викликом для держав буде здатність балансувати всередині багатополярного світу, де колишні правила гри вже не діють, а нові — створюються прямо зараз через кризи та протистояння.

