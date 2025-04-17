Все процессы запущены: Мир всколыхнет масштабный экономический кризис, как в 2008 году

Второе президентство Дональда Трампа может стать началом новой финансовой катастрофы, подобной кризису 2008 года. Его агрессивный подход к сокращению государственных институтов фактически парализовал деятельность Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB), которое должно защищать граждан от мошеннических практик в сфере финансов.

Дональд Трамп

В частности, аналитики американского политического издания Axios отмечают, что Трамп ослабляет механизмы борьбы с мошенничеством и способствует избеганию ответственности для лиц, причастных к финансовым злоупотреблениям. Они назвали нынешнюю ситуацию предвестником новой "золотой эпохи финансового мошенничества".

Уничтожение CFPB, начатое еще по инициативе Илона Маска через платформу DODGE, теперь может создать условия для повторения ошибок, повлекших за собой финансовый кризис 2008 года, предостерегают эксперты.

Себрина МакКаллоу, директор по внешним связям организации Money Wellness, оказывающая бесплатную финансовую поддержку в сотрудничестве с Money and Pensions Service (MaPS), заявила в комментарии для Daily Star:

"Если CFPB будет окончательно расформирован, это серьезно ослабит защиту американских потребителей".

Это агентство играет ключевую роль в контроле за деятельностью финансовых учреждений – от микрокредиторов до кредитных компаний и коллекторов. Без него риск хищнических практик возрастет в разы, особенно для малообеспеченных семей и уже имеющих долги. Мы можем вернуться к бесконтрольному поведению, которое и привело к кризису 2008 года".

По ее словам, события в США имеют глобальные последствия. Если крупнейшая экономика мира сворачивает потребительскую защиту, финансовые преступления и недобросовестное кредитование могут быстро распространиться через международные рынки, техногиганты и транснациональные компании. Это сигнал для мошенников: надзор либо спит, либо вообще исчез, добавила эксперт

Эти опасения усугубляются на фоне эскалации торговой войны Трампа с Китаем. Новые пошлины только подливают масла в огонь, погружая мировую экономику в растущую нестабильность.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Белый дом грозится поднять пошлины для Китая до 245%.



