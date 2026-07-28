Вы не поверите, сколько платят за свет в этих 10 странах - ваш кошелёк заплачет

Когда вы включаете свет, задумываетесь ли вы, сколько оно стоит в других странах? Потому что в некоторых уголках планеты за один киловатт-час приходится выкладывать столько, что хочется сидеть в темноте.

Элекстрический столб. Фото из открытых источников

Вот ТОП-10 стран с самой дорогой электроэнергией в мире.





1. Бермуды – 0,466 $/кВт-час (~19,34 грн)

Крошечный остров в Атлантике бьёт все рекорды. Здесь электроэнергия самая дорогая в мире. Причина – всё топливо возят кораблями, а клиентов мало.

2. Ирландия – 0,447 $/кВт-час (~18,55 грн)

Европейский лидер по ценам. Высокая стоимость – из-за налогов, сборов за "зелёную" энергетику и дорогого обслуживания сетей.

3. Италия – 0,415 $/кВт-час (~17,22 грн)

Средиземноморская красавица с космическими счетами за свет. Сильная зависимость от импорта газа даёт о себе знать.

4. Каймановы острова – 0,411 $/кВт-час (~17,06 грн)

Ещё один островной "рекордсмен". Всё то же самое – дорогая транспортировка топлива и отсутствие собственной генерации.

5. Германия – 0,406 $/кВт-час (~16,85 грн)

Экономический двигатель Европы, но за свет здесь платят как за роскошь. Половина тарифа – налоги и сборы на развитие возобновляемой энергетики.

6. Бельгия – 0,404 $/кВт-час (~16,77 грн)

Почти как в Германии. Высокие экологические налоги и стоимость инфраструктуры.

7. Великобритания – 0,404 $/кВт-час (~16,77 грн)

Островное государство, которое сильно зависит от импортного газа. Отсюда и такие цены.

8. Лихтенштейн – 0,402 $/кВт-час (~16,68 грн)

Маленькое княжество с большими счетами.

9. Швейцария – 0,366 $/кВт-час (~15,19 грн)

Страна банков и дорогого света.

10. Дания – 0,361 $/кВт-час (~14,98 грн)

Замыкает десятку. Половина цены – налоги.





Напомним: портал "Комментарии" писал, что тарифы на газ и электроэнергию шокируют всех: когда будет большое подорожание.