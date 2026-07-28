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Ви не повірите, скільки платять за світло у цих 10 країнах – ваш гаманець заплаче

Уявіть: ви платите за одну лампочку більше, ніж за обід у кафе. Саме так живуть мешканці країн із найдорожчою електроенергією у світі

28 липня 2026, 23:03
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Автор:
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Сергій Кречмаровський

Коли ви вмикаєте світло, чи замислюєтеся, скільки воно коштує в інших країнах? Бо в деяких куточках планети за один кіловат-годину доводиться викладати стільки, що хочеться сидіти в темряві.

Ви не повірите, скільки платять за світло у цих 10 країнах – ваш гаманець заплаче

Електричний стовп. Фото з відкритих джерел

Ось ТОП-10 країн із найдорожчою електроенергією у світі.


1. Бермуди – 0,466 $/кВт-год (~19,34 грн)

Крихітний острів у Атлантиці б'є всі рекорди. Тут електроенергія найдорожча у світі. Причина – усе паливо возять кораблями, а клієнтів мало.

2. Ірландія – 0,447 $/кВт-год (~18,55 грн)

Європейський лідер за цінами. Висока вартість – через податки, збори за "зелену" енергетику та дороге обслуговування мереж.

3. Італія – 0,415 $/кВт-год (~17,22 грн)

Середземноморська красуня з космічними рахунками за світло. Сильна залежність від імпорту газу дається взнаки.

4. Кайманові острови – 0,411 $/кВт-год (~17,06 грн)

Ще один острівний "рекордсмен". Усе те ж саме – дороге транспортування пального та відсутність власної генерації.

5. Німеччина – 0,406 $/кВт-год (~16,85 грн)

Економічний двигун Європи, але за світло тут платять як за розкіш. Половина тарифу – податки та збори на розвиток відновлюваної енергетики.

6. Бельгія – 0,404 $/кВт-год (~16,77 грн)

Майже як у Німеччині. Високі екологічні податки та вартість інфраструктури.

7. Велика Британія – 0,404 $/кВт-год (~16,77 грн)

Острівна держава, яка сильно залежить від імпортного газу. Звідси й такі ціни.

8. Ліхтенштейн – 0,402 $/кВт-год (~16,68 грн)

Маленьке князівство з великими рахунками.

9. Швейцарія – 0,366 $/кВт-год (~15,19 грн)

Країна банків і дорогого світла.

10. Данія – 0,361 $/кВт-год (~14,98 грн)

Замикає десятку. Половина ціни – податки.


Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що тарифи на газ та електроенергію шокують всіх: коли буде велике подорожчання.




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