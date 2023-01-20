Золото из Африки идет на финансирование воюющих в Украине вагнеровцев - СМИ

Деятельность частной военной компании (ПИК) "Вагнер" по добыче полезных ископаемых в Африке становится все более прибыльной для организации. Террористы делают все, чтобы иметь деньги на войну против Украины, пишут "Комментарии".



Вагнеровцы увеличивают добычу золота в Африке, чтобы финансировать войну против Украины

ПВК "Вагнер" расширяет свои горнодобывающие объекты в Африке, чтобы привлечь миллионы для поддержки своих военных операций в Украине, согласно западному чиновнику и американской телеграмме, полученной изданием POLITICO.

За последний год компания "Вагнер" ощутимо расширила свою работу в Центральноафриканской Республике, где она обогащается, в результате добычи полезных ископаемых почти до миллиарда долларов. Это финансирование, вероятно, будет использовано группой для приобретения нового оружия и истребителей. За последний год "вагнеровцы" особенно активизировались.

Вагнер открыл магазин в ЦАР в 2018 году, создав культурный центр и заключив несколько соглашений, чтобы помочь защитить места добычи, в частности на золотом прииске Ндассима, расположенном вблизи города Бамбари в центре страны.

Сегодня шахта охватывает восемь производственных зон на разных стадиях разработки, глубина самой большой оценивается примерно в 200 футов. США оценили, что группа помогает строить участок для долгосрочной эксплуатации и укрепила шахту, построив мосты на переправах через реку и установив зенитные пушки на грузовиках в ключевых местах.

"Еще в 2021 году вагнеровцы обвинялись в казни людей, живших в районе, где планировали добывать золото. Местных убили, чтобы на месте их домов создать шахту. Золотом вагнеровцы помогают России обходить санкции ", – говорится на страницах издания.

В New York Times летом прошлого года сообщили, что вагнеровцы увеличили добычу золота в Судане. Говорят, часть золота вывозится как контрабанда.

Кроме расходов на вооружение, доходы по добыче золота из Африки помогают стране-террористке удерживать курс рубля. Американские чиновники годами предупреждали, что обогащение "Вагнера" использовалось для поддержки Российской Федерации в условиях западных санкций. Подробности о проектах в ЦАР показывают, что деятельность золотокопален становится все более прибыльной для организации и создает канал финансирования войны России против Украины.

Как писали "Комментарии", Россия официально зарегистрировала ПИК "Вагнера". Группа, принадлежащая российскому олигарху Евгению Пригожину, занимается военизированной деятельностью по всему миру, в частности в Африке и на Ближнем Востоке, и становится все более активной на передовой Украине.

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