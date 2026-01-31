logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.81

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Беларусь Лукашенко дав ідіотську пораду для жінок
commentss НОВИНИ Всі новини

Лукашенко дав ідіотську пораду для жінок

Лукашенко закликав жінок не обмазуватися різною «заразою», а брати до рук лопату

31 січня 2026, 02:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив чергову сексистську заяву, порадивши жінкам "брати лопату і чистити сніг" задля збереження краси.

Лукашенко дав ідіотську пораду для жінок

Олександр Лукашенко (фото з відкритих джерел)

Білорусь продовжує боротися з наслідками потужних снігопадів. До розчищення вулиць залучили не лише комунальників, а й військових та силовиків. Не залишився осторонь і самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

 Відповідне відео опублікував наближений до пресслужби телеграм-канал "Пул Первого". На кадрах видно, як Лукашенко розчищає сніг дерев’яною лопатою на території своєї резиденції. Компанію йому традиційно склав білий шпіц Умка, який активно бігав поруч по заметах.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини
atalanta