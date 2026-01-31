Лукашенко дав ідіотську пораду для жінок

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив чергову сексистську заяву, порадивши жінкам "брати лопату і чистити сніг" задля збереження краси.

Олександр Лукашенко (фото з відкритих джерел)

Відповідне відео опублікував наближений до пресслужби телеграм-канал "Пул Первого". На кадрах видно, як Лукашенко розчищає сніг дерев’яною лопатою на території своєї резиденції. Компанію йому традиційно склав білий шпіц Умка, який активно бігав поруч по заметах.