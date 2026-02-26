Китай різко підняв ціни на важливий для РФ товар: як це може вплинути на війну в Україні

Із 2026 року китайські постачальники у рази підвищили ціни на оптоволокно для російських замовників – у середньому у 2,5-4 рази. Про це повідомила директорка з розвитку та експлуатації послуг зв’язку компанії “Телеком біржа”, пишуть російські медіа.

За словами експертів, дефіцит оптичного волокна збільшується не лише у Росії, а й у світі. Однією з причин є стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту, який значно збільшив попит на відповідну інфраструктуру.

Китай посідає чільне місце у сфері виробництва оптоволокна. Він забезпечує понад 60% світового, тому російські компанії змушені купувати його за цінами внутрішнього китайського ринку. Про це заявив генеральний директор ComNews Group Леонід Конік.

Водночас, за його словами, 2025 року відбулася своєрідна “революція” у споживанні оптоволокна. Росія та Україна почали активно застосовувати його у FPV-дронах, керованих по кабелю довжиною до 50 км. Такі безпілотники складніше виявити або заглушити засобами радіоелектронної боротьби, адже вони не випромінюють радіосигнал.

За даними аналітика Центру дослідження волоконно-оптичних кабелів Пекінського університету пошти та телекомунікацій Чунь Шена, 2025 року Росія спожила близько 10,5% світового ринку оптоволокна. У попередні роки цей показник не перевищував 1%, що свідчить про різке зростання потреб через військові та технологічні фактори.

Варто відмітити, що російські загарбницькі війська активно впроваджують використання дронів на оптоволоконному управлінні. Раніше такі безпілотники переважно застосовувалися безпосередньо в зоні бойових дій, однак поступове збільшення їхньої дальності розширює можливості для ударів. Тепер вони здатні діставати до міської інфраструктури та тилових районів.

