Сі Цзіньпін зробив нову заяву щодо переговорів про мир в Україні

Кравцев Сергей
У переговорах про мир в Україні необхідно забезпечити рівну участь усіх сторін. Відповідну заяву зробив лідер КНР Сі Цзіньпін на зустрічі із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Пекіні. Так він натякнув на необхідність залучення Європи до мирного процесу. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Китаю.
Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел
Сі Цзіньпін вкотре наголосив на принциповій позиції Китаю із приводу того, що ключ до пошуку рішення полягає в послідовному діалозі та переговорах.
При цьому звертає на себе увагу, що позиція офіційного Пекіну щодо обов’язкової участі європейців у переговорах про мир в Україні розходиться з підходом Москви яка фактично наполягає на досягненні домовленостей із США без урахування позиції європейців та українців.
