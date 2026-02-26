У переговорах про мир в Україні необхідно забезпечити рівну участь усіх сторін. Відповідну заяву зробив лідер КНР Сі Цзіньпін на зустрічі із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Пекіні. Так він натякнув на необхідність залучення Європи до мирного процесу. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Китаю.

Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Сі Цзіньпін вкотре наголосив на принциповій позиції Китаю із приводу того, що ключ до пошуку рішення полягає в послідовному діалозі та переговорах.

"Важливо забезпечити рівну участь усіх сторін у переговорному процесі та закласти міцну основу для миру, врахувати законні занепокоєння всіх сторін, посилити волю до миру та створити умови для побудови міцної архітектури спільної безпеки", — сказав лідер Китаю.

При цьому звертає на себе увагу, що позиція офіційного Пекіну щодо обов’язкової участі європейців у переговорах про мир в Україні розходиться з підходом Москви яка фактично наполягає на досягненні домовленостей із США без урахування позиції європейців та українців.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Китай не має інформації про можливу передачу Україні ядерної зброї з боку Франції чи Великобританії, про що раніше заявили в Росії. Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін, коментуючи звинувачення Москви.

За її словами, Пекін не має підтверджень подібних тверджень.

"Китай принципово завжди наполягав на тому, що ядерна зброя не може бути використана, а ядерна війна не повинна вестися. Міжнародні зобов'язання щодо нерозповсюдження мають сумлінно дотримуватися", — наголосила представник зовнішньополітичного відомства.

Також видання "Коментарі" повідомляло – підтримка Росії з боку Китаю за роки повномасштабної війни не просто збереглася – вона стала глибшою та системнішою. Сьогодні на Пекін припадає близько 40% російського нафтового експорту, а двосторонній товарообіг минулого року сягнув рекордних 250 млрд доларів. Про це у колонці для The Times пише британський аналітик Роджер Бойєс.