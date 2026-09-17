Пекін кинув виклик санкціям США: Китай зробив заяву після рішення Конгресу

Китай виступив проти нового пакету американських санкцій, спрямованого проти Росії та країн, які продовжують купувати російські енергоносії. У Пекіні заявили, що такі обмеження не повинні втручатися у торговельні відносини Китаю з іншими державами.

Китай. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Anadolu, відповідну заяву 17 вересня зробив офіційний представник МЗС КНР Го Цзякунь. За його словами, Китай будує економічну та торговельну співпрацю на принципах рівності та взаємної вигоди.

"Така співпраця не спрямована проти будь-якої третьої сторони і не повинна порушуватися під тиском будь-якої третьої сторони", — заявив дипломат.

У китайському зовнішньополітичному відомстві також наголосили на неприйнятті екстериторіальної юрисдикції та односторонніх санкцій, які, за позицією Пекіна, не мають підстав у міжнародному праві і не спираються на мандат Ради Безпеки ООН.

Заява прозвучала після того, як Палата представників США схвалила 16 вересня масштабний санкційний законопроект проти Росії. Документ отримав 262 голоси проти 159 і тепер прямує на підпис президенту Дональду Трампу. Раніше його підтримав Сенат.

Законопроект, названий на честь покійного сенатора Ліндсі Грема, передбачає нові обмеження проти російських чиновників, банків, енергетичного сектора та судів так званого "тіньового флоту". Крім того, президент США отримує повноваження вводити мита до 100% проти країн, які закуповують російську нафту та газ або сприяють обходу санкцій.

Таким чином, заява Пекіна прозвучала на тлі розширення американських інструментів економічного тиску на Росію та її торгових партнерів. Китай при цьому прямо дав зрозуміти, що не вважає зовнішній тиск основою зміни своєї торгової політики.

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